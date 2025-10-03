Sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima na tržištu EU (RAPEX) izdao je upozorenje o povlačenju igračaka iz prodaje
InfoBiz
SA TRŽIŠTA HITNO POVUČENE IGRAČKE ZA BEBE! Poslato upozorenje na rizik od gušenja mališana
Slušaj vest
Kako se navodi u obaveštenju sa tržišta je povučen set plastičnih zvečki marke "HiNaier" zbog bezbednosnog rizika za malu decu. Reč je o proizvodu iz serije "BELL", koji se sastoji od tri plastične zvečke.
Prema saopštenju, delovi zvečki se lako mogu slomiti, što dovodi do stvaranja sitnih delova. Postoji opasnost da malo dete stavi ove odlomljene delove u usta što može dovesti do gušenja.
Plastične zvečke hitno povučene sa tržišta EU Foto: ec.europa.eu
Podaci o proizvodu:
Brend: HiNaier
Bar-kod: 8910300094796
Model: BB9479/M9479
Zemlja porekla: NR Kina
Kurir Biznis/Telegraf
Reaguj
Komentariši