Kako se navodi u obaveštenju sa tržišta je povučen set plastičnih zvečki marke "HiNaier" zbog bezbednosnog rizika za malu decu. Reč  je o proizvodu iz serije "BELL", koji se sastoji od tri plastične zvečke.

Prema saopštenju, delovi zvečki se lako mogu slomiti, što dovodi do stvaranja sitnih delova. Postoji opasnost da malo dete stavi ove odlomljene delove u usta što može dovesti do gušenja.

2025-10-03 10_28_43-igracka-6-830x0.webp (JPEG Image, 830 × 1107 pixels) — Scaled (78%) — Mozilla Fi.png
Plastične zvečke hitno povučene sa tržišta EU Foto: ec.europa.eu

Podaci o proizvodu:

Brend: HiNaier

Bar-kod: 8910300094796

Model: BB9479/M9479

Zemlja porekla: NR Kina

Kurir Biznis/Telegraf

