Nacionalni sistem za bezbednost proizvoda (NEPRO) objavio je upozorenje o povlačenju sa tržišta prenosivog punjača Xiaomi Power Bank 33W 20000mAh, model PB2030MI, koji je proizveden u periodu avgust–septembar 2024. godine.

Rizik od požara

Prema tehničkim ispitivanjima dobavljača baterijskih ćelija, unutar proizvoda utvrđeno je prisustvo metalnih čestica koje ne bi smele biti prisutne u baterijama. One u određenim scenarijima upotrebe mogu dovesti do pregrevanja uređaja, što predstavlja rizik od požara.

Dobrovoljne mere i povraćaj novca

Proizvođač je pokrenuo dobrovoljne mere: povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od potrošača. Кupcima će biti izvršen povraćaj novca uz uvid u SN oznaku proizvoda.

