Povlači se sa tržišta Srbije model 33W Power Bank 20000mAh (PB2030MI) proizveden u periodu avgust–septembar 2024.
InfoBiz
HITNO POVUČEN JOŠ JEDAN PROIZVOD SA TRŽIŠTA SRBIJE! Postoji rizik od izazivanja požara, odmah ga se rešite
Slušaj vest
Nacionalni sistem za bezbednost proizvoda (NEPRO) objavio je upozorenje o povlačenju sa tržišta prenosivog punjača Xiaomi Power Bank 33W 20000mAh, model PB2030MI, koji je proizveden u periodu avgust–septembar 2024. godine.
Rizik od požara
Prema tehničkim ispitivanjima dobavljača baterijskih ćelija, unutar proizvoda utvrđeno je prisustvo metalnih čestica koje ne bi smele biti prisutne u baterijama. One u određenim scenarijima upotrebe mogu dovesti do pregrevanja uređaja, što predstavlja rizik od požara.
Dobrovoljne mere i povraćaj novca
Proizvođač je pokrenuo dobrovoljne mere: povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od potrošača. Кupcima će biti izvršen povraćaj novca uz uvid u SN oznaku proizvoda.
BiznisKurir.rs
Reaguj
Komentariši