Srbija ima jedinstvenu priliku da definiše novu fazu razvoja zasnovanu na održivosti, inovacijama, visoko kvalifikovanoj radnoj snazi i stabilnom poslovnom okruženju.

Postizanje ovog cilja zahteva snažne politike, jasne regulative i savremen pristup tehnologiji i stručnom obrazovanju. CEBAC je spreman da podrži ovaj proces i pomogne u uklanjanju prepreka kako bi se oslobodio puni potencijal srpske ekonomije - poruka je današnje konferencije u organizaciji Saveta evropskih poslovnih asocijacija i bilateralnih komora - CEBAC, koja je održana u Ambasadi Italije u Beogradu.

Foto: Goran Zlatković

Cilj konferencije, koja je okupila brojne zvaničnike i visoke predstavnike srpskih i evropskih institucija, diplomatske i biznis zajednice, poslovnih lidera i finansijskih institucija bio je da pruži sveobuhvatan uvid u ključne faktore koji oblikuju savremeno investiciono okruženje u Srbiji - analizu aktuelnih i budućih investicionih trendova, predstavljanje novih finansijskih instrumenata, razmatranje uloge inovacija kao pokretača rasta i konkurentnosti, kao i identifikaciju glavnih prilika i izazova za privlačenje investicija u narednim godinama.

Foto: Goran Zlatković

- Srbija ima mogućnost da definiše novu razvojnu etapu — onu u kojoj su inovacije, održivost, tehnološki napredak i stabilno poslovno okruženje ključni pokretači rasta. Da bi se taj potencijal u potpunosti ostvario, neophodno je unaprediti regulatorni okvir, modernizovati pristup podršci inovacijama i tehnologijama, ubrzati reformu stručnog obrazovanja i kreirati politike koje prate ritam ubrzanih ekonomskih prilika. CEBAC ostaje posvećen ovom procesu - istakla je Silvija Rakić, generalni sekretar CEBAC-a.

Luka Gori, ambasador Italije u Srbiji naveo je da je italijansko prisustvo u Srbiji i istorijsko i značajno.

Foto: Goran Zlatković

- Sa gotovo 4 milijarde evra investicija, oko 1.200 registrovanih italijanskih kompanija, Italijom kao trećim najvećim trgovinskim partnerom i robnom razmenom koja je zaključno sa septembrom 2025. dostigla 3,5 milijardi evra (rast od 8%), dok je u 2024. iznosila 4,5 milijardi evra. Trenutna faza kroz koju zemlja prolazi predstavlja i izazov i priliku, a Italija stoji uz svoje kompanije, podržavajući ih širokim spektrom instrumenata i inicijativa - naveo je ambasador Gori.

Foto: Goran Zlatković

- Delegacija EU u Srbiji stoji spremna da podrži CEBAC, mladi poslovni savet, u jačanju njegove uloge kao platforme za dijalog o ekonomskim politikama i za koordinaciju pitanja koja se tiču poslovnog okruženja, EU investicija i primene EU standarda u Srbiji. Budućnost Srbije i Zapadnog Balkana jeste u Evropskoj uniji — a vreme za ulaganja, reforme i rast je sada. EU je ovde da zajedno sa Srbijom krene ovim putem, kao njen najveći investitor, njen najveći trgovinski partner i njen najbliži ekonomski saveznik - istakao je Andreas von Bekerat.

Foto: Goran Zlatković

Glavno predavanje o ekonomskim prilikama održao je Paskvale de Miko, šef Sektora za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji EU u Srbiji. Tokom tri panel disusije, istaknuto je da Srbija ima priliku da razvija ekonomiju zasnovanu na inovacijama, održivosti i tehnološkom napretku.

Panelisti su naglasili da diverzifikacija finansijskih instrumenata, kao što su minibondovi i zelene obveznice, može podstaći rast preduzeća, dok je inovacija postala nužnost. Brže usvajanje tehnologija, veća ulaganja u istraživanje i razvoj i jača saradnja između akademske zajednice i privrede ključni su za povećanje konkurentnosti i privlačenje investicija.