Slušaj vest

Odluka Evropske unije da zabrani tranzit ruskog gasa preko teritorije EU ka trećim zemljama, koja stupa na snagu 1. januara 2026. godine (s prelaznim periodom za postojeće ugovore do 1. januara 2028) biće veoma nepovoljna po srpsku privredu i građane, s obzirom na to da je Srbija energetski zavisna zemlja, smatraju poznavaoci ekonomskih prilika u Srbiji.

Predsednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić ističe za Kurir da je Srbija energetski zavisna i da mora da uvozi naftu i gas, pe je ova zabrana veoma nepovoljna.

- Ukoliko se desi ova zabrana, ostaćemo bez ičega. Imamo samo naš ugalj i termoelektrane koje rade na ugalj, a sve ostalo, kada se potroše zalihe, staje s radom. Većina preduzeća ima pogon na gas i naftu i, ako tih energenata nema, neće biti ni proizvodnje u tim preduzećima. Ako nema nafte, staće privreda, kamioni neće moći da prevoze robu do prodavnica. To je jedna užasna situacija jer Srbija nema alternativu kad je uvoz gasa i nafte u pitanju. Nešto malo gasa dobijamo iz Azerbejdžana, ali to su male količine. Rusi imaju najviše gasa, kao i Iran, ali nemamo gasovod da bismo uvozili iranski gas, a i da imamo, Amerika ne bi gledala blagonaklono na to - objašnjava Vuletić.

Posledice i po građane

On dodaje da će negativne posledice zabrane uvoza ruskog gasa na svojoj koži osetiti i građani.

- Sve toplane u Beogradu rade na gas, a druga alternativa je mazut, koji se takođe proizvodi iz nafte. Živim na Novom Beogradu i naša toplana radi na prirodni gas i ako gasa ne bude, nećemo imati grejanje - ističe Vuletić.

Prema njegovim rečima, ipak nije sve tako crno, jer odluka EU o zabrani tranzita ruskog gasa preko EU do trećih zemalja nije doneta konsenzusom, pa samim tim nije ni obavezujuća za članice.

- Odluku o uvozu donela je nekolicina ministara u okviru EU. Oni su napravili predlog i poslaće ga Evropskom parlamentu, koji treba da donese odluku. Odluke parlamenta nisu obavezujuće za one koji neće. Mađari imaju pravo da odbiju. Baš zbog toga što u okviru EU ne postoji konsenzus o zabrani uvoza ruskog gasa, oni su smislili da to tako provuku i eskiviraju Mađarsku, Slovačku i druge zemlje koje vetom mogu da stopiraju tu odluku - kaže Vuletić.

MIODRAG KAPOR: Odluka ne obavezuje Srbiju

Stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapor ističe da je za ovu odluku EU dovoljna bila kvalifikovana većina u Savetu Evrope, ali da Srbija ne podleže pravilima tog dokumenta, jer nije članica EU.

- Taj dokument od 46 stranica Saveta Evrope, koji tek treba da ide na usaglašavanje sa Evropskim parlamentom, ne govori o zabrani tranzita ruskog gasa u Srbiju. Izvučeno je iz konteksta. Sam dokument ne govori uopšte o tome. Ali to ne znači da smo mi bezbedni i da će ruski gas prolaziti kroz bugarsku teritoriju. To se pre svega odnosi na EU i Srbija nije u obavezi da sledi njene norme, jer ja na putu ka njoj - kaže Kapor i dodaje da članice EU moraju da slede te odluke.

Sastanak u Briselu

Da situacija nije alarmantna, smatra i Bojan Stanić, iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, koji za Kurir ističe da je Srbija za ovu zimu namirena gasom.

- Mi kao zemlja imamo rezerve u skladištima. Što se tiče gasa, ova zima je namirena, tako da nije problem za ovu zimu. Gas se može i uvoziti do 1. januara i rezerve se mogu dopunjavati. Tako da neće biti problema odmah, gasa na tržištu ima. On će biti samo skuplji, jer imate razne interkonekcije iz Holandije i Belgije kroz Mađarsku. Na današnji dan ruski tečni gas uzimaju Holandija, Francuska i Belgija. S druge strane, oni zabranjuju uvoz gasa kroz gasovod, a zabrana ne važi za tečni gas. Mi bismo samo to skuplje plaćali - objašnjava Stanić.

On dodaje da će uskoro biti sastanak u Briselu, na koji će ići i predsednik Srbije, a na kome će svako da iznese svoju poziciju.