OTKIRILI NAJVEĆE NALAZIŠTE NAFTE U OVOM VEKU: Kompanija razmatra izgradnju proizvodnog čvorišta
Britanski energetski gigant BP saopštio je da je otkrio svoje najveće nalazište nafte i gasa u poslednjih 25 godina.
Novo nalazište se nalazi u Santos basenu, u dubokim vodama oko 400 kilometara od brazilske obale.
– Ovo je najznačajnije otkriće BP-a u ovom veku – izjavio je Gordon Birel, izvršni potpredsednik kompanije. Dodao je da se već razmatra izgradnja novog proizvodnog čvorišta u regionu, što bi dodatno osnažilo poziciju BP-a u Latinskoj Americi.
Nakon objave, akcije kompanije na Londonskoj berzi su skočile za više od jedan odsto, odražavajući pozitivnu reakciju tržišta.
Osim ovog otkrića u Brazilu, BP je ove godine pronašao nove rezerve i u Meksičkom zalivu i Egiptu, što se tumači kao znak da kompanija intenzivno ulaže u istraživanja fosilnih resursa.
– Ovo je još jedan uspešan korak u sjajnoj godini za naš istraživački tim – poručio je Birel.
