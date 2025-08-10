Slušaj vest

Novo nalazište se nalazi u Santos basenu, u dubokim vodama oko 400 kilometara od brazilske obale.

– Ovo je najznačajnije otkriće BP-a u ovom veku – izjavio je Gordon Birel, izvršni potpredsednik kompanije. Dodao je da se već razmatra izgradnja novog proizvodnog čvorišta u regionu, što bi dodatno osnažilo poziciju BP-a u Latinskoj Americi.

Nakon objave, akcije kompanije na Londonskoj berzi su skočile za više od jedan odsto, odražavajući pozitivnu reakciju tržišta.

Crno zlato ima glavnu ulogu u energetskoj strategiji Foto: Shutterstock

Osim ovog otkrića u Brazilu, BP je ove godine pronašao nove rezerve i u Meksičkom zalivu i Egiptu, što se tumači kao znak da kompanija intenzivno ulaže u istraživanja fosilnih resursa.

– Ovo je još jedan uspešan korak u sjajnoj godini za naš istraživački tim – poručio je Birel.