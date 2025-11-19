Slušaj vest

Upravo tako nešto dogodilo se jedne subote, a priča je ubrzo postala viralna.

Žena je na Reddit-u ispričala da je u jednoj prodavnici pronašla Barbiku iz 1962. godine, i to u originalnom pakovanju.

- Usred gužve, na polici sam ugledala retro Barbiku koja se prodavala za devet evra - napisala je.

Mislila da nije prava

Kupila ju je bez razmišljanja, ubeđena da se radi o reprodukciji.

Kasnije je otkrila da je reč o Mattel Platinum Blonde Bubble Cut Barbie - jednoj od najređih i najvrednijih Barbika iz ranih šezdesetih.

Koliko vredi ova lutka?

Prema podacima sajta The Toys Time Forgot, isti model danas dostiže cenu od oko 500 evra, dok je poslednja eBay aukcija za primerak u lošijem stanju završena na 610 evra.

„Ova ima malo zelenila na ušima, verovatno od minđuša, ali je u sjajnom stanju. Mislim da joj nedostaju minđuše, ali sve ostalo je neverovatno“, napisala je nova vlasnica.

Reakcije korisnika

Priču su preneli brojni mediji, a komentari korisnika Reddit-a samo su pojačali celu euforiju.

„Ovo je nemoguće pronaći! Toliko sam ljubomorna!“, napisala je jedna korisnica.

„I oni koji ne poznaju istoriju Barbike mogli bi da pretpostave da tu ima nešto posebno“, dodao je drugi.

Ovaj slučaj dokaz je da sekond hend prodavnice i dalje kriju retke dragulje – dovoljno je imati malo sreće i dobro oko.