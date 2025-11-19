Slušaj vest

- Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS), to je 56,15%. Oni pregovaraju o tome. Mi smo veoma uključeni i informisani, naravno, o tim pregovorima. Dajemo komentare ne na dnevnom nego na satnom nivou, zato što smo mi drugi najveći akcionar sa 29,8% i zato što nam je u vitalnom interesu da NIS nastavi da posluje, da nastavi da uspešno posluje, jer je on apsolutno neophodan za energetsku stabilnost naše zemlje - rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ko je treća strana

Objašnjava i zbog čega se država još ne oglašava kada je reč o trećoj strani uključenoj u pregovore.

Ministarka Đedović Handanović: Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS-u Izvor: Ministarstvo energetike i rudarstva

- Razlog zbog kojeg još uvek nismo izašli u javnost koja je treća strana je zato što su to poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča, ali od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma smo transparentno do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa - dodaje ministarka.

Bez nafte 43 dana

Ministarka je govorila i o trenutnoj energetskoj situaciji u Srbiji.

Foto: Screenshot

- Podsećam vas, 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju, građani to nisu osetili, to je upravo zato što smo naporno radili da budemo spremni za sve scenarije ukoliko i kada dođe do izazova sa naftnom industrijom Srbije. Ono što je takođe važno je da je NIS podneo zahtev preko svojih advokata u Sjedinjenim Državama, američkoj vladi, za produženje licence za rad, znači da može da nastavi da doprema sirovu naftu, da može da rafinerija nastavi sa radom i mi sada čekamo odluku američke vlade da kaže da li je to što su oni predložili, a naravno u što smo mi uključeni, da li je to u redu.