- Ovo je borba Amerike i Rusije, a mi smo se našli u sredini. Oni koji zagovaraju nacionalizaciju zapravo su oni koji prodaju Srbiju i žele da nas posvađaju sa Rusima. To nije politika koju mi vodimo - poručila je Đedović.

Prema njenim rečima, ključni cilj države je da investitori u Srbiji osjećaju sigurnost i stabilnost.

- Imamo dugoročni aranžman sa Ruskom Federacijom i želimo da se svi investitori osećaju bezbedno nakon dolaska kod nas - dodala je ona.

Na pitanje šta podrazumeva specijalna operacija, Đedović je objasnila da je reč o procesu koji bi trebalo da omogući Rusiji vreme da odluči sa kim želi da razgovara o promeni vlasništva nad NIS-om.

– Suština je da Rusima damo prostor da izaberu sagovornika za pregovore o promeni vlasništva, a da mi taj proces podržimo. Nakon toga bismo se obratili Sjedinjenim Američkim Državama, jer svaka promena vlasničke strukture mora da dobije i američko odobrenje – rekla je ona.

Dodala je da za ceo postupak postoji rok od tri meseca, ali i da je jasno da "svako gleda svoje interese“.

- Tako moramo i mi. Najvažnije je da gorivo bude dostupno svim građanima. Teško je, ali mi smo već dugo pod sankcijama, građani ništa nisu osetili jer smo bili spremni. Naše bolnice zavise od goriva, hrana, privreda, i mi smo odgovorni za naše građane. Moramo da budemo odlučni. Mi znamo naš posao, a to je da imamo dovoljno goriva na pumpama, i da kompanije lepo funkcionišu, i očekujem da ćemo već u do kraja nedelje imati rešenje - poručila je Đedović.