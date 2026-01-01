Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prvog dana nove 2026. godine obišao je Božićno seoce ispred Skupštine Srbije, gde se fotografisao sa okupljenim građanima, a potom izdvojio važne vesti za građane!

- Želim da kažem da imamo dobru vest, sve je to uslovno, ali sve je to dobra vest koja je stigla iz Vašingtona o odobravanju operativne licence za rad NIS.NIS sada može da dopremi i plati sirovu naftu preko JANAF-a, i verujem da će već 5. januara to iskoristiti, odmah će tada da krene prvih 85.000 tona, a posle toga mogu da naruče još jedan tanker od 140.000 tona. Ovde je u međuvremenu proizvedeno 100.000 tona domaće nafte. Probleme nam je napravilo što rafinerija nije radila. Očekujem punu normalizaciju tamo oko 17. januara - rekao je predsednik, i dodao da se nada da će Rusi i Mađari završiti svoj posao do tada.

Kazao je da je naš cilj da sve bude što pre rešeno, da se posvetimo drugim stvarima. Ali i da se nada da nećemo ponovo zatvarati rafineriju — kao i da nećemo imati ekonomskih problema, ali da će biti dosta političkih pritisaka.

- Ali ništa od ovoga nije bilo fer, i nemojte imati sumnje da kako budete gledali da se evropska politika kreće ka Ukrajini kao novoj članici, Amerikanci će ići ka isterivanju ruskog i kineskog uticaja sa Balkana. Zato ste imali besmislene sankcije Linglongu. Svakojakih čuda ćemo se nagledati i u novoj godini, moraćemo svašta da istrpimo. Velika je geopolitička bitka za životni prostor današnjeg čovečanstva, naše je da se borimo koliko možemo. Pogledajte samo koliko je ljudi otišlo u inostranstvo. Oborili smo sve rekorde, imamo 20 odsto više nego prošle godine. Kad pokušate nekoga u NIS-u, pa i u delu Vlade da dobijete, svi su u inostranstvu. To govori o povećanju životnog standarda, idu ljudi da se provedu - dodao je on.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić sa narodom u Božićnom seocetu Foto: screenshot pink tv

Sve o obilasku predsednika Vučića, pročitajte u našoj vesti OVDE.