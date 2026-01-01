Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Izmenama i dopunama predviđeno je da se, pored borovnica i malina, sada subvencionišu i jagode, a maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini povećan je sa 3.500.000 na 5.000.000 dinara.

Podsticaji za nabavku sadnica

- U skladu sa tim, povećani su i maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja, i to: za nabavku sadnica voćaka i hmelja sa 2.500.000 dinara na 3.500.000 dinara, za nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja sa 825.000 na 1.000.000 dinara i za

pripremu zemljišta sa 375.000 na 400.000. Takođe, novim Pravilnikom definisano je da se po jednom javnom pozivu može podneti jedan zahtev - objašnjavaju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Precizirano je i da ugovori o zakupu, odnosno ugovori o korišćenju zemljišta moraju biti overeni kod nadležnog državnog organa, a precizirani su i uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, a koji podrazumevaju da je pre podnošenja zahteva za podsticaje podnosilac zahteva izvršio obnovu registracije za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG). Izuzetak su nova poljoprivredna gazdinstva koja su prvi put upisana u RPG u godini u kojoj se podnosi zahtev za podsticaje.

Obuhvaćeni i zasadi u saksijama

Pravilnikom je, takođe, isključena mogućnost apliciranja za podsticaje za analizu zemljišta, za zasade u saksijama i vrećama sa supstratom, s obzirom na to da takva vrsta zemljišta poseduje sertifikat.

- Ovim izmenama i dopunama Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da unapređuje podsticaje za razvoj poljoprivrednih gazdinstava, pružajući proizvođačima jasne uslove i veću finansijsku podršku za podizanje kvalitetnih višegodišnjih proizvodnih zasada. Na ovaj način se podstiče investiciona aktivnost, modernizacija proizvodnje i dugoročna održivost poljoprivrednog sektora - saopštili su iz resornog ministarstva.