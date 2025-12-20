Slušaj vest

Kako je navedeno, prikazano u procentima to čini 97,4 odsto planiranih isplata po osnovu različitih podsticaja. Vlada Srbije donela je početkom godine Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. kojom se raspoređuje 109,6 milijardi dinara na pojedine vrste podsticaja.

Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju za cilj održavanje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača, poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, očuvanje životne sredine, kao i unapređenje konkurentnosti. Iznosi podsticaja se razlikuju u zavisnosti od programa i individualnih zahteva.

Glavni programi podrške uključuju osnovne podsticaje od 18.000 dinara po hektaru za ratarske i povrtarske kulture do 100 hektara, povraćaj akcize na dizel gorivo u iznosu od 50 dinara po litru do 100 litara po hektaru, kao i značajne subvencije za stočarstvo - do 55.000 dinara po kravi, odnosno do 18.000 dinara po krmači i do 10.000 dinara po ovci/kozi.

Predviđen je i dodatak za seme od 17.000 dinara po hektaru, kao i po 500.000 dinara za traktore i isto toliko za izgradnju/opremanje objekata.

Pravo na subvencije, prema uslovima resornog ministarstva mogu ostvariti gazdinstva registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava, a zemljište koje se koristi mora biti prijavljeno, iskoristivo i po zakonu, dok podaci o kupovini ili o ulaganjima moraju biti potkrepljeni računima i dokazima.