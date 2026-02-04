Slušaj vest

Na tržištu postoji mnogo različitih vrsta svećica, ali njihova osnovna uloga je ista, paljenje smeše vazduha i goriva unutar cilindara motora. Nova i ispravna svećica obavlja taj zadatak pouzdano i u tačno određenim vremenskim intervalima. Problemi nastaju kako svećice s vremenom počnu da se troše. Kako se elektrode habaju, a na njima se gomilaju naslage ugljenika, varnica slabi ili postaje neujednačena, što dovodi do gubitka pouzdanosti paljenja. U tim uslovima sagorevanje više nije stabilno, a motor počinje da pokazuje prve znake problema.

Kada se svećice približe kraju svog radnog veka, prvi simptomi često se javljaju prilikom pokretanja motora. Produženo verglanje i nemiran rad u praznom hodu mogu ukazivati na problem. Posebno su zahtevna hladna paljenja, jer tada sistem paljenja mora da uloži dodatni napor, a istrošene svećice često nemaju dovoljno snage da to iznesu. Čak i ako motor uspe da se pokrene, ubrzo mogu uslediti preskakanja paljenja, odnosno situacije u kojima dolazi do kratkotrajnog gubitka snage i neravnomernog rada, jer se smeša u cilindru ne pali pravilno.

Promene u performansama i potrošnji

Kako se habanje svećica nastavlja, simptomi postaju izraženiji tokom vožnje, naročito pri opterećenju motora. Vozilo može slabije reagovati na pritisak papučice gasa, a ubrzanje može biti tromije nego ranije. Takođe, motor može imati poteškoća pri promeni brzina, naročito tokom preticanja ili uključivanja u saobraćaj. Ovakav pad performansi jedan je od najčešćih znakova problema, a uzrok se često nalazi u cilindrima koji preskaču paljenje i time smanjuju ukupnu snagu motora.

Neujednačeno paljenje smeše utiče i na potrošnju goriva. Iako sagorevanje nije potpuno ili se dešava sa zakašnjenjem, ubrizgavanje goriva se nastavlja, što vremenom dovodi do povećane potrošnje. Kao posledica toga, rezervoar goriva se prazni brže nego što je to ranije bio slučaj.

Nepravilno varničenje može izazvati i nekontrolisano paljenje goriva, što se manifestuje kroz lupkanje ili zveckanje iz motora. Uz to se mogu javiti trzaji ili nagle promene u radu motora. Neravnomerna isporuka snage često je razlog ovakvog ponašanja, a do nje dolazi kada kvalitet varnice opadne i motor usisa više vazduha nego što mu je potrebno.

Signalna upozorenja i vidljivi znaci kvara

Savremena vozila opremljena su sistemima koji vozaču ukazuju na potencijalne kvarove. Jedan od najčešćih pokazatelja je lampica „check engine“. Iako ona ne označava direktno problem sa svećicama, često signalizira posledice njihovog habanja, poput preskakanja paljenja. Ukoliko lampica treperi, to može ukazivati na aktivne kvarove koji mogu oštetiti komponente izduvnog sistema, zbog čega je neophodno reagovati bez odlaganja.

Fizička oštećenja na svećicama takođe su jasan pokazatelj problema. Crne naslage na vrhu svećice ukazuju na nagomilani ugljenik i nepotpuno sagorevanje. Prisustvo ulja na izolatoru ili elektrodama često je znak unutrašnjeg curenja ulja u motoru. Oštećenja elektroda, poput topljenja ili erozije, dovode do slabe varnice, dok naprsline na keramičkom izolatoru mogu poremetiti protok struje i izazvati povremene prekide u paljenju.

Zanemarivanje ovih simptoma omogućava da manji problemi prerastu u ozbiljnije kvarove. Preskakanje paljenja dodatno opterećuje motor i povećava emisiju štetnih gasova. Vremenom, ovakvi uslovi mogu skratiti radni vek motora i dovesti do skupih popravki. Zbog toga je preporučljivo zameniti svećice čim se pojave prvi znaci neispravnosti, kao i koristiti odgovarajuće svećice predviđene za konkretan model vozila, jer neodgovarajući izbor može izazvati dodatne probleme.