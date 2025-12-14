Slušaj vest

Sipanje pogrešne vrste goriva u automobil često deluje kao bezazlena greška, ali stručnjaci upozoravaju da ona može izazvati ozbiljna oštećenja motora i veoma visoke troškove popravke. Vozačima se savetuje da uvek pažljivo proveravaju oznake na pumpi i na vozilu, jer i trenutak nepažnje može dovesti do kvarova koji se mere stotinama, pa i hiljadama evra.

Dizel u benzinskom motoru

Ukoliko se dizel sipa u automobil koji koristi benzin, motor neće moći pravilno da sagoreva gorivo. Dizel je gušći i drugačijeg hemijskog sastava, što može dovesti do zapušenja sistema za ubrizgavanje, oštećenja pumpe za gorivo i problema sa paljenjem ili gašenjem vozila tokom vožnje. U težim slučajevima automobil uopšte neće moći da se pokrene, zbog čega je neophodna pomoć asistencije i servisa. Stručnjaci ističu da čak i manja količina dizela može prouzrokovati ozbiljnu štetu na motoru.

Benzin u dizel vozilu

Sipanje benzina u dizel motor smatra se još opasnijom greškom. Dizel agregati rade pod visokim pritiscima i zahtevaju gorivo koje ima podmazujuća svojstva, što benzin nema. Zbog toga može doći do oštećenja pumpe za gorivo i injektora, a vozilo često ne može ni da se pokrene. Mehaničari naglašavaju da je u ovakvim slučajevima gotovo uvek neophodno kompletno pražnjenje i temeljno čišćenje sistema goriva.

Šta učiniti ako primetite grešku

Najvažniji savet je da se motor ne pali. Čak i kratko davanje kontakta može povući pogrešno gorivo kroz sistem i znatno povećati štetu. Ako vozač shvati grešku odmah nakon točenja, vozilo treba izgurati sa mesta sipanja, obezbediti ga i pozvati stručnu pomoć ili servis koji ima odgovarajuću opremu za pražnjenje rezervoara i čišćenje sistema. Samostalni pokušaji ispravljanja greške nisu preporučljivi, jer mogu dovesti do dodatnih oštećenja.

Prevencija je najvažnija

Stručnjaci naglašavaju da se ovakve situacije najčešće dešavaju zbog žurbe ili navike. Nekoliko sekundi dodatne pažnje pre sipanja goriva može sprečiti velike probleme. Preporučuje se proveravanje oznaka na pištolju i vozilu, naročito kod vozača koji koriste više automobila sa različitim vrstama goriva.

Primeri iz prakse pokazuju koliko greška može biti skupa, u jednom slučaju sipanje svega nekoliko litara benzina u dizel vozilo dovelo je do popravki vrednih više od 1.500 evra. Sa druge strane, pravovremena reakcija i nepaljenje motora često svode štetu na minimalne intervencije.

Brza reakcija čuva motor

Iako deluje bezazleno, sipanje pogrešnog goriva može imati ozbiljne posledice. Prava odluka u trenutku greške, pre svega nepaljenje motora i pozivanje stručne pomoći, često čini razliku između manjeg troška i teškog kvara. Zato stručnjaci poručuju da je oprez na pumpi najbolja i najjeftinija zaštita.