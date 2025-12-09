Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju da vozači uvek pažljivo proveravaju oznake na pumpi i vrstu goriva koja odgovara njihovom vozilu, jer čak i mala nepažnja može dovesti do stotina ili hiljada evra troškova na popravkama.

Dizel u benzinac, male greške, veliki problemi

Ako se dizel slučajno sipa u benzinac, posledice mogu biti ozbiljne. Dizel je gušći i hemijski drugačiji od benzina, pa ne može pravilno sagorevati u benzinskom motoru. Među najčešćim problemima su:

- Zapušenje sistema za ubrizgavanje

- Oštećenje pumpe za gorivo

- Teško paljenje motora ili njegovo gašenje tokom vožnje

U ekstremnim slučajevima, vozilo uopšte neće moći da startuje, što znači da će vlasnik morati da zove asistenciju i servise. Stručnjaci napominju da čak i mali delovi pogrešno sipanog dizela mogu naneti ozbiljnu štetu motoru, piše Auto-Moto.

Benzin u dizelaša, potencijalno katastrofalno

Sipanje benzina u dizel motor može biti još opasnije. Dizel motori rade pod visokim pritiscima i oslanjaju se na gorivo sa podmazujućim svojstvima. Benzin to nema, što može dovesti do:

- Oštećenja pumpe za gorivo

- Začepljenja injektora

Čak i mala količina benzina u dizelu može izazvati ozbiljne kvarove, a često vozilo neće ni moći da se pokrene. Mehaničari ističu da je kod benzina u dizelašu gotovo uvek potrebna kompletna intervencija i čišćenje celog sistema goriva.

Šta raditi ako shvatite grešku

Ključna preporuka svih stručnjaka glasi – ne palite motor! Čak i kratko okretanje ključa ili paljenje kontakta može povući pogrešno gorivo kroz sistem i izazvati još veće oštećenje.

Ako ste tek sipali gorivo i shvatili grešku:

- Vozilo ručno izgurajte sa mesta točenja.

- Aktivirajte ručnu kočnicu i osigurajte ga.

Pozovite profesionalnu asistenciju ili servis koji ima opremu za pražnjenje rezervoara i čišćenje sistema goriva.

Stručnjaci upozoravaju da nikako ne pokušavate sami da ispraznite rezervoar ili mešate goriva, jer to može izazvati hemijske reakcije i dodatnu štetu.

Kako sprečiti ovakve greške u budućnosti

Vozači se mogu zaštititi od pogrešnog sipanja goriva na nekoliko praktičnih načina:

- Uvek proverite oznaku na pištolju i oznaku na rezervoaru automobila

- Ako vozite više automobila sa različitim tipovima goriva, koristite nalepnice ili posebne futrole za ključeve

- Na benzinskim pumpama uspostavite naviku da pre sipanja proverite vrstu goriva najmanje dva puta

Stručnjaci dodaju da većina grešaka nastaje iz žurbe ili rutine, pa je dovoljno nekoliko sekundi pažnje da se izbegne skupi kvar.

Mehaničari često svedoče o incidentima – jedan vozač je sipao 5 litara benzina u dizel automobil, misleći da je rezervoar prazan. Troškovi čišćenja pumpe, injektora i filtriranja goriva premašili su 1.500 evra.

Drugi slučaj, dizel u benzinskom motoru – auto je ostao nepokretan, ali pravovremenim pozivanjem asistencije šteta je svedena na minimalno čišćenje rezervoara.

Oprez smanjuje štetu

Ovi primeri pokazuju da pravovremena reakcija i izbegavanje paljenja motora mogu u velikoj meri smanjiti štetu.

Sipanje pogrešnog goriva možda zvuči banalno, ali posledice mogu biti ozbiljne. Prava reakcija u trenutku greške, ne paliti motor i odmah pozvati servis, često pravi razliku između manjeg troška i totalne havarije.

Stručnjaci ističu da je prevencija najbolji lek: pažljivo proveravanje vrste goriva, uspostavljanje navika i dodatne oznake na automobilima mogu sprečiti skupu i nepotrebnu grešku.