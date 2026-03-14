U vremenu kada mnogi razmišljaju kako da povećaju prihode i pronađu posao koji donosi veću finansijsku sigurnost, ova tema sve češće postaje predmet rasprave na društvenim mrežama.

Inflacija, rast troškova života i nesigurnost na tržištu rada naveli su mnoge ljude da traže nove načine zarade ili čak da razmišljaju o promeni profesije.

Na platformama kao što su TikTok, Fejsbuk i Instagram svakodnevno se mogu videti rasprave o poslovima koji donose dobru zaradu, ali i saveti pojedinaca koji tvrde da su pronašli zanimanja u kojima se može zaraditi mnogo više nego što većina ljudi očekuje.

Jedna takva priča poslednjih dana privukla je veliku pažnju korisnika interneta.

Jedan keramičar sa Balkana podelio je na društvenim mrežama svoje iskustvo i objasnio kako se, prema njegovim rečima, može doći do veoma visoke zarade, postavljanjem keramičkih pločica.

Iako mnogi ovaj posao doživljavaju kao klasičan građevinski zanat, on tvrdi da je potražnja za dobrim majstorima toliko velika da oni koji su vešti u ovom poslu mogu ostvariti izuzetno visoka primanja.

Kako zvuči i kako je zaista

Prema njegovim navodima, u određenim situacijama moguće je zaraditi i do 20.000 evra za nedelju dana rada, naročito kada se radi o većim projektima ili luksuznim objektima u kojima se postavljaju skuplje keramičke pločice na velikim površinama.

Naravno, takva zarada nije svakodnevna i zavisi od brojnih faktora, poput obima posla, iskustva majstora i tržišta na kojem radi.

- Nemam novca. Postavljanje pločica. 80 evra po kvadratnom metru, 40 kvadratnih metara dnevno, 20.000 evra nedeljno, otprilike 1.000.000 evra godišnje - kaže se u videu na Instagramu.

U komentarima su ljudi pisali:

- Gde je 80 evra po kvadratnom metru da mogu odmah da se spakujem i dođem, Bavim se keramikom već pet godina, to je tek kada se stegneš i naučiš da radiš sa novcem, Plaćao sam 10 evra po kvadratnom metru, mislim da je to bilo 2023. godine, Ne nasedajte na ove gluposti - glasili su komentari,

Ipak, ova priča je ponovo pokrenula diskusiju o vrednosti zanatskih zanimanja.

Poslednjih godina brojni majstori, posebno u građevinskom sektoru, ističu da potražnja za kvalitetnim radnicima stalno raste, dok se istovremeno sve manje ljudi odlučuje za zanatske profesije. Zbog toga mnogi danas smatraju da poslovi poput postavljanja pločica, električarskih radova ili vodoinstalaterskih usluga mogu doneti stabilne i često iznadprosečne prihode.