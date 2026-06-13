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Bojana Topalović započela je svoju šestu sezonu rada na hrvatskom primorju, a u novom videu osvrnula se na pitanje koje, kako kaže, često postavljaju svi sezonski radnici: „Šta mi je ovo u životu trebalo?“

- Znam da zvuči puno, i jeste puno, i šta mi je sve ovo u životu trebalo - započela je svoj novi video, u kojem je ispričala da je tokom proteklih šest sezona radila kao konobar, voditelj smene, zamenik menadžera, a da ove godine obavlja posao menadžera u restoranu.

Govoreći o radu tokom sezone, istakla je da iskustva variraju iz dana u dan.

- I sad, kako je na sezoni? Pa, neki dan je užas, a neki dan nije užas. A ono da završiš smenu i kažeš: ‘E, danas mi je baš bio dobar dan na poslu’, to je samo za ljude koji vole da rade u stresnim situacijama - objasnila je.

Dodala je da veruje da svaki posao nosi periode kada čovek nije zadovoljan onim što radi, te da je to sasvim normalno, pod uslovom da stres nije prevelik i da su međuljudski odnosi dobri.

- Računica je jasna: plaćen smeštaj, plaćena hrana, ok je plata. Uspeš da uštediš. Ima jedna rečenica koju mnogo volim, a kaže: ‘Ne moraš da voliš svoj posao sve dok voliš život posle posla, život koji ti taj posao omogućava.’ Ili, što bi se kod nas reklo: ‘Ma, sve ti je to u glavi’ - kaže Bojana i najavljuje još objava o iskustvu sezonskog rada u Hrvatskoj.

O sezonskom poslu u Hrvatskoj govorila je i ranije. Prošle godine priznala je da je takav način rada veoma zahtevan i da do plaže uspe da ode svega nekoliko puta nedeljno.

- Svako ko je bio na sezoni zna koliko je to teško zarađen novac, a od kuće ti kažu pošalji neke slike sa mora. Pa normalno, neću slati slike sa posla, interijera restorana. Iako storiji i slike kažu jedno, realnost ipak nije samo plaža. Ima dosta posla, dvokratne smene, ideš iz druge u prvi, često ni ne stigneš da odeš na plažu. Ali zato one dane kad stignem na plažu, budem baš srećna, jer ljudi plaćaju da dođu ovde, a ja sam ovde celo leto - dodala je.

Inače, Bojana najveći deo godine provodi u Vijetnamu, gde radi kao profesorka engleskog jezika. Iako je po obrazovanju arheološkinja, u toj azijskoj zemlji ostala je nakon putovanja koje se usled pandemije neočekivano produžilo. Letnje mesece redovno provodi radeći sezonu u Hrvatskoj, za koju smatra da ima najlepše more od svih mesta koja je posetila.