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Koliba u kojoj je 1997. godine sniman film "Ptice koje ne polete" nalazi se na Tari, a prema utiscima influensera sa Instagram i profila tripovanje.duo, izgleda gotovo identično kao u vreme kada je nastajalo ovo ostvarenje domaće kinematografije.

Oni su obišli ovu filmsku lokaciju do koje vodi pešačka staza duga oko šest kilometara. Kako navode, put do kolibe zahteva nešto više truda, ali se svaki pređeni kilometar isplati zbog prizora koji ih je dočekao.

Koliba je smeštena u prirodnom okruženju Nacionalnog parka Tara i, uprkos tome što je od snimanja filma prošlo gotovo tri decenije, zadržala je prepoznatljiv izgled. Drvena konstrukcija i ambijent u kojem se nalazi ostavljaju utisak kao da je vreme na ovom mestu stalo, zbog čega je privukla pažnju brojnih ljubitelja domaćeg filma.

Kućica iz filma Ptice koje ne polete kod Bilješke stene na Tari Foto: instagram printscreen/tripovanje.duop

U neposrednoj blizini nalazi se i vidikovac Bilješka stena, sa kojeg se pruža pogled na jezero Perućac i kanjon reke Drine. Upravo spoj prirodnih lepota i filmske istorije ovu lokaciju čini zanimljivom destinacijom za planinare, ljubitelje prirode i sve one koji žele da obiđu mesta na kojima su snimani poznati domaći filmovi.

Video je izazvao veliko interesovanje korisnika, a mnogi su u komentarima istakli da nisu znali da je koliba iz filma ostala gotovo nepromenjena.

Film "Ptice koje ne polete", koji je premijerno prikazan 1997. godine, i danas važi za jedno od najemotivnijih ostvarenja srpske kinematografije, pa ne čudi što je obilazak lokacije na kojoj je sniman probudio nostalgiju kod brojnih gledalaca.

Biznis Kurir

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