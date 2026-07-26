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Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Ministarka je istakla da je odluka usledila samo nekoliko dana nakon pokretanja strateškog dijaloga u Vašingtonu, ali da je bila pripremana znatno duže.

- Brz svakako jeste, ali nije došao sam od sebe. Pripreman je u skladu sa pripremama za iniciranje strateškog dijaloga. To su važni i dugotrajni procesi koji traže angažman obe strane - rekla je Lazarević.

Podsetila je da je Srbija prošle godine bila među zemljama najteže pogođenim američkim recipročnim carinama od 35 odsto, što je predstavljalo ozbiljan problem za domaće izvoznike.

- Sjedinjene Američke Države nama nisu uvele nove carine i to je velika razlika. To našu poziciju čini jačom i boljom - naglasila je ministarka.

Lazarević je objasnila da je američka administracija, nakon odluke Vrhovnog suda kojom su prethodne recipročne carine stavljene van snage, pokrenula više opsežnih trgovinskih istraga koje su obuhvatile desetine ekonomija širom sveta. Kako je navela, Srbija nije bila obuhvaćena nijednom od tih istraga.

- Srbija je definitivno izuzeta iz jednog ozbiljnog i velikog paketa i nije obuhvaćena nijednom od ovih istraga. To se nije desilo slučajno, već ima utemeljenje u jednom dugotrajnom radu i ozbiljnoj politici - istakla je Lazarević.

Foto: MUST

Prema njenim rečima, nova pozicija Srbije značajno će ojačati pregovaračku osnovu u budućim razgovorima sa SAD o konkretnim trgovinskim koncesijama, ali će istovremeno doneti neposrednu korist velikom broju domaćih kompanija.

- Verujem da će i više od 700 kompanija imati direktnu korist, jer kada otvorite jedno tržište, broj izvoznika se povećava. Razlika između carine od nula odsto za Srbiju i deset ili dvanaest odsto za druge zemlje pravi veliku razliku u cenovnoj konkurentnosti naših proizvoda - rekla je ministarka.

Ona je navela da će poseban značaj ova odluka imati za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište, poput "Prvog partizana" iz Užica, "Zastava oružja" iz Kragujevca i Valjaonice bakra Sevojno, ali i za brojne male i srednje kompanije koje su vezane za njihove lance dobavljača.

- To praktično znači brz povratak srpske odbrambene industrije, u segmentu proizvodnje za civilne svrhe, na američko tržište. To su višedecenijska partnerstva i verujem da će kompanije uspeti da povrate svoju poziciju - ocenila je Lazarević.

Ministarka je naglasila da će koristi biti vidljive ne samo za izvoznike, već i za celokupnu privredu.

- Izvozno orijentisane kompanije obezbeđuju novu proizvodnju, zarade za radnike, posao za kooperante, prihode u državnom budžetu i doprinose rastu BDP-a. Sve je međusobno povezano - rekla je ona.

Foto: MUST

Govoreći o investicijama, Lazarević je ocenila da je odluka Vašingtona snažan signal stranim kompanijama da je Srbija sigurno mesto za ulaganje.

- Ovo je dodatni podsticaj za sve investitore koji žele da proizvode u Srbiji, a američko tržište vide kao jedno od svojih ključnih izvoznih odredišta. Uz makroekonomsku stabilnost i investicioni rejting, ovo je još jedan jak adut Srbije - istakla je ministarka.

Osvrnuvši se na pitanje energetske bezbednosti, Lazarević je rekla da očekuje uspešan završetak pregovora Srbije, Rusije i Mađarske o snabdevanju energentima, naglašavajući da je sigurno snabdevanje energijom preduslov za dalji privredni rast.

- Energetska sigurnost je apsolutni preduslov za dalji razvoj naše ekonomije. Najvažnije je da dogovor bude temeljan, održiv i u interesu Srbije i njenih građana - poručila je Lazarević.