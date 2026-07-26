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Iako kupci pri izboru stana primarno analiziraju lokaciju, kvadraturu i spoljašnju izolaciju, unutrašnja zvučna izolacija direktno diktira kvalitet života, ali i tržišnu vrednost nekretnine. Zvuk u stambenim zgradama ne putuje samo direktno kroz pregradu, već primarno kroz takozvane akustične mostove i konstrukcijske oslabljivače koji se često previde prilikom gradnje ili adaptacije.

Prema važećim građevinskim standardima i normativima za zvučnu zaštitu u zgradarstvu, granične vrednosti vazdušnog zvuka između dva stana moraju pružati adekvatno prigušenje (izraženo u decibelima, dB). Međutim, u praksi se dešava da pregradni zid zadovolji specifikaciju na papiru, a da stanari i dalje čuju razgovor ili rad uređaja iz susednog stana. Razlog leži u činjenici da se zvučna energija prenosi putem sačinjenih mikropukotina, instalacionih kanala i neadekvatno izvedenih građevinskih spojeva.

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Kutije utičnica i prekidača: Skriveni prolazi za vazdušni zvuk

Jedan od najčešćih, a ujedno i najneprimetnijih uzroka akustičnog prenošenja zvuka između stambenih jedinica jesu elektroinstalacione kutije. Kada se utičnice i prekidači ugrađuju u pregradni zid koji deli dva stana, izvođenjem otvora u zidu drastično se smanjuje njegova efektivna masa na tom mestu. Ukoliko su dozne postavljene "leđa o leđa", odnosno na istom mestu sa obe strane zida, stvara se direktan kanal kroz koji zvuk prolazi gotovo bez ikakvog otpora.

Građevinska akustika potvrđuje da čak i minimalni otvori u pregradnom zidu mogu smanjiti ukupnu zvučnu izolaciju pregrade za 5 do 10 decibela, što ljudsko uho doživljava kao udvostručenje glasnoće buke. Da bi se ovaj problem predupredio, savremeni standardi u građenju nalažu smaknuto pozicioniranje dozni (sa minimalnim razmakom od 30 do 50 centimetara) i upotrebu specijalnih hermetičkih, zvučno-izolacionih kutija. U suprotnom, električne instalacije postaju rezonatorske kutije koje prenosi običan govorni šum.

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Pregradni zidovi bez mase: Kada materijal utiče na zvučnu izolaciju

Sastav i tehnologija izrade pregradnih zidova predstavljaju ključni faktor u sprečavanju prostiranja zvuka. Prema takozvanom zakonu mase u građevinskoj fizici, teži i gušći materijali znatno bolje apsorbuju zvučne talase nizakog i srednjeg spektra. Problem u praksi nastaje kada se pregradni zidovi između stanova zidaju od lakih blokova bez odgovarajuće zapreminske mase ili kada se gips-kartonske pregrade izvode bez unutrašnjeg sloja kamene ili mineralne vune odgovarajuće gustine.

Dodatni akustični problem predstavlja nepravilno spajanje pregradnih zidova sa tavanicom i bočnim nosivim zidovima. Ako se na spojevima ne upotrebe elastične trake i zaptivne mase, stvara se kruta veza kroz koju se zvučne vibracije prenosi na čitavu konstrukciju zgrade. Iz ugla vrednosti nekretnine, stanovi sa pregradnim zidovima male mase i lošeg kvaliteta izrade češće zahtevaju naknadne, skupe investicije u zvučnu izolaciju.

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Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Toplotni i akustični mostovi: Mesta gde zvuk preskače barijere

Građevinski elementi koji funkcionišu kao toplotni mostovi ujedno su najčešće i kritične tačke za prenos zvuka. Radi se o strukturama gde se spajaju različiti materijali ili gde postoje kontinualni građevinski elementi poput armirano-betonskih greda, stubova, parapeta i ventilisanih kanala. Kada zvučni talas udari u zid, on se pretvara u mehaničku vibraciju koja se duž krute betonske konstrukcije prenosi u udaljene prostorije - pojava poznata kao bočni prenos zvuka.

Instalacioni vertikalni kanali za vodovod, kanalizaciju i grejanje predstavljaju posebnu kategoriju zvučnih mostovaako nisu adekvatno obloženi i izolovani. Zvuk protoka vode ili rad pumpi lako se širi duž cele vertikale zgrade ukoliko cevi prolaze kroz međuetažne ploče bez antivibracionih obujmica i elastičnih prolaza. To stvara konstantan pozadinski šum koji narušava komfor stanara i smanjuje percepciju kvaliteta gradnje.

Foto: Kurir

Buka kroz stropove i podove: Udarna buka kao tihi ubica vrednosti

Pored vazdušnog zvuka (govor, muzika, TV), udarna buka koja nastaje koracima, pomeranjem nameštaja ili padom predmeta predstavlja najveći izazov u višespratnim zgradama. Ona se primarno prenosi kroz međuspratne konstrukcije ako nije pravilno izveden takozvani "plivajući pod". Plivajući pod podrazumeva postavljanje sloja elastične izolacije (poput kamene vune ili specifičnih polimernih folija) ispod cementne košuljice, čime se pod potpuno odvaja od nosive ploče i bočnih zidova.

Ukoliko izvođač radova tokom ugradnje estriha napravi kontakt sa bočnim zidom (spoj bez dilatacione trake), stvara se zvučni most koji poništava efekat izolacije ispod poda. Studije procene vrednosti nekretnina pokazuju da stanovi na nižim etažama, u kojima se izraženije čuje udarna buka sa gornjih spratova, mogu zabeležiti sporiji rast cene ili duže zadržavanje na tržištu prilikom preprodaje upravo zbog narušenog mira stanara.

Foto: Ana Paunković

Uticaj zvučne izolacije na investicionu vrednost nekretnine

U savremenom sektoru nekretnina, akustični komfor postaje jedan od diferencijatornih faktora pri kupovini stana više klase. Kupci su sve edukovaniji i sve češće angažuju stručnjake za proveru akustičnih parametara pre konačne kupovine. Stanovi koji nemaju adekvatno rešene instalacione otvore, pregradne zidove i podne konstrukcije suočavaju se sa bržim padom atratktivnosti, posebno na tržištu izdavanja gde zakupci lako menjaju lokaciju u potrazi za mirnijim životnim prostorom.

Pravilno projektovanje i eliminacija akustičnih mostova tokom izgradnje uvećavaju ukupne građevinske troškove za svega 1 do 3 odsto, dok naknadna sanacija zvučnih nedostataka u useljenom stanu može koštati i do deset puta više, uz gubitak korisne površine. Zbog toga se uvođenje visokih standarda zvučne zaštite u ranoj fazi gradnje ne posmatra kao dodatak, već kao osnovna investicija u dugoročnu stabilnost vrednosti nekretnine na tržištu.