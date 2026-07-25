"Ova je mala opština, jedna od najmanjih u Srbiji, ali za odgovornu vlast nema malih mesta. Naš posao je da građani Srbije osete napredak koji naša zemlja ostvaruje na makroekonomskom planu. Želimo da se to odrazi na kvalitet života svih građana, kako kroz rast njihovih primanja, tako i kroz unapređenje saobraćajne infrastrukture, izgradnju škola, vrtića, domova zdravlja, parkova", naveo je Mali.

Istakao je da je sa ljudima iz Bojnika razgovarao o izazovima, ali i potencijalima njihove opštine i dodao da je njihov zadatak manje razvijene opštine dodatno osnaže za napredak i rast, jer je to osnova zbog koje ljudi ostaju na svojim ognjištima.