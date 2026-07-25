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Prosečna neto plata u Srbiji u maju iznosila je 118.398 dinara, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Najveća prosečna plata u maju zabeležena je u beogradskoj opštini Stari grad, gde su prosečna primanja iznosila 191.185 dinara.

Sa druge strane, najmanji prosek plata zabeležen je u Bojniku, gde su zaposleni u proseku primili 81.731 dinar.

Beogradske opštine koje imaju plate iznad republičkog proseka

Pored Starog grada, još 10 beogradskih opština imalo je prosečne zarade veće od republičkog proseka od 118.398 dinara.

Među njima su:

Voždovac,

Vračar,

Zvezdara,

Zemun,

Lazarevac,

Novi Beograd,

Palilula,

Rakovica,

Savski venac,

Čukarica.

Osim beogradskih opština, prosek Srbije premašili su i Novi Sad, Bor, Majdanpek, Smederevo, kao i niška opština Medijana.

Na drugom kraju liste nalaze se opštine sa najnižim prosečnim primanjima.

Pored Bojnika, prosečne plate manje od 85.000 dinara zabeležene su u Preševu i Vlasotincu.

Posmatrano po regionima, najveća prosečna neto plata ostvarena je u Beogradu i iznosila je 145.186 dinara.

Na drugom mestu nalazi se Vojvodina sa prosekom od 111.671 dinar, dok je Region Južne i Istočne Srbije imao prosečnu platu od 104.764 dinara.

Najniži regionalni prosek zabeležen je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, gde je prosečna neto plata iznosila 101.940 dinara.

Programeri među najplaćenijima

Podaci RZS pokazuju da postoje razlike i kada se zarade posmatraju prema delatnostima.

Najviše prosečne plate u maju imali su zaposleni u programiranju, gde je prosečna neto zarada iznosila 295.418 dinara.

Pored programera, prosečne zarade veće od 200.000 dinara imali su i zaposleni u još nekim oblastima.

Radnici u vazdušnom saobraćaju u maju su u proseku primili 265.257 dinara, dok je u naučnom istraživanju i razvoju prosečna plata iznosila 220.046 dinara.

Na drugoj strani, najmanja primanja imali su zaposleni u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti, sa prosekom od 69.199 dinara.

Veliku razliku beleže i druge uslužne delatnosti. Zaposleni u pripremanju i posluživanju hrane i pića imali su prosečnu platu od 70.138 dinara, dok su zaposleni u popravci računara i predmeta za ličnu i upotrebu u domaćinstvu u proseku primili 73.286 dinara.

Ispod republičkog proseka od 118.398 dinara bili su, između ostalih, zaposleni u poljoprivredi sa prosečnom zaradom od 93.657 dinara.

U građevinarstvu je prosečna plata iznosila 102.382 dinara, dok je u trgovini zabeležen prosek od 99.664 dinara.

U prerađivačkoj industriji, koja zapošljava veliki broj radnika, prosečna neto plata bila je 108.118 dinara.

Ipak, i unutar ove oblasti razlike su velike. Najniža prosečna zarada zabeležena je u proizvodnji drveta, osim nameštaja, gde je iznosila 74.245 dinara, dok su zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte imali prosečno 199.919 dinara.