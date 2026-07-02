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Najviša prosečna neto plata za april isplaćena je u delatnosti računarske infrastrukture i obrade podataka i iznosila je 3.077 evra.

Prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Republici Hrvatskoj za april ove godine iznosila je 1.552 evra, što je nominalno za 7,9 odsto više nego godinu dana ranije, a realno za 2 odsto, saopštio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Najviša prosečna neto plata za april isplaćena je u delatnosti računarske infrastrukture i obrade podataka i iznosila je 3.077 evra, dok je najniža zabeležena u proizvodnji odeće i iznosila je 986 evra.

Prosečna bruto plata za april iznosila je 2.180 evra, što je nominalno za 9,1 odsto, a realno za 3,1 odsto više u odnosu na april prošle godine. Najviša bruto plata bila je u IT sektoru i iznosila je 4.762 evra, dok je najniža zabeležena u proizvodnji odeće i iznosila je 1.309 evra.

Medijalna neto plata za april iznosila je 1.319 evra, što je za 8,3 odsto više u odnosu na april prošle godine. Medijalna plata pokazuje da 50 odsto zaposlenih prima platu jednaku ili manju od medijalne vrednosti.

Medijalna bruto plata iznosila je 1.810 evra, što je za 9,3 odsto više nego u aprilu prošle godine.