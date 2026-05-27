Prosečna plata za mart 2026. godine na nivou Srbije iznosila je 121.650 dinara, što je 1.036 evra. U odnosu na isti mesec prethodne godine zarada je nominalno veća za 12,6 odsto, a realno za 9,5, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Odgovorna ekonomska politika

Ono što se nekad činilo kao nedostižno danas je realnost - Srbi imaju prosečnu platu veću od 1.000 evra.

- Odgovorna ekonomska politika nastavlja da daje rezultate. Kad se pogleda period januar-mart, prosečna zarada je bila 118.736 dinara ili 1.011 evra. U odnosu na isti period 2025, prosečna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7 odsto, a realno za 8,9 - istakao je ministar finansija Siniša Mali i podsetio da je prosečna plata u Srbiji 2012. bila samo 366 evra.

On je naglasio da se ide ka postavljenim ciljevima i ispunjenju obećanja koja su dali.

- Kao što smo ispunili da će do kraja 2025. godine prosečna plata biti hiljadu evra, tako sada idemo ka cilju da do kraja 2027. prosečna plata dostigne 1.400 evra, a do kraja 2030. godine i 1.700, kako je predviđeno nacionalnom strategijom - naglasio je ministar finansija.

Rast plata se nastavlja

Ekonomista Aleksandar Stevanović rekao je za Kurir da očekuje da će se rast plata nastaviti, a da li će biti u prognoziranim granicama, ostaje da se vidi.

- Kad se uporedi stopa inflacije i stopa rasta plata, vidi se da je realan rast zarada oko pet odsto godišnje i za toliko više možete kupiti nešto. Dakle, danas u principu živimo mnogo bolje nego pre pet godina, druga je stvar da li su ljudi zadovoljni realnim porastom zarada - rekao je on.

Šta može da se kupi za prosečnu platu* Hleb sava 1.871 Sveže mleko 935 litara

Svinjsko meso od buta 173 kg

Jaja 4.866 komada

Ulje 608 litara * Da se prosečna plata troši samo na jednu namirnicu

Statistika pokazuje da su plate rasle brže od troškova života i da je standard znatno porastao. Iako se građani uglavnom žale na visoke cene, kupovna moć je veća nego 2021.

Razlika između prosečne i medijalne zarade

Međutim, kada govorimo o porastu plata, treba razlikovati prosečnu i medijalnu platu. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, medijalna neto zarada za mart ove godine iznosila je 92.753 dinara, što znači da je polovina zaposlenih zarađivala do tog iznosa.

- Medijalna plata je zapravo iznos od kojeg 50 odsto zaposlenih ima veću, a 50 odsto ima nižu platu. Medijalna plata je uvek manja od prosečne zato što plate nisu raspoređene kao statističko zvono zbog pojma minimalne plate. Samo postojane minimalne zarade će uvek dovesti do toga da medijalna plata u proseku uvek bude 10-12 odsto niža od prosečne zarade - zaključio je Stevanović.

Ispred Crne Gore, iza Hrvatske

Ako se posmatraju prihodi u regionu, Srbija se po prosečnoj zaradi približava Hrvatskoj i Sloveniji, koja su članice Evropske unije. Hrvatska nam s platama u proseku beži za nešto više od 500 evra, a Slovenci za 640. Po zaradama smo odavno prešišali Bosnu i Hercegovinu, gde je prosečna plata oko 840 evra, i Severnu Makedoniju, gde su zarade u proseku oko 785. Kad je u pitanju Crna Gora, prosečna plata je 1.026 evra, odnosno za 10 evra je niža od prosečne zarade u Srbiji.