Slušaj vest

Gledano po starosnim grupama, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, najviše su zarađivali muškarci u životnom dobu između 35 i 39 godina, čija je prosečna neto plata za ovaj mesec iznosila 128.760 dinara.

Što se žena tiče, najvećim platama mogle su se pohvaliti one između 30 i 34 godine, čiji je septembarski prosek bio 106.843 dinara.

Više od petine zarađuje između 55 i 65 hiljada

Kada je reč o visini primanja najbrojniju grupaciju činili su oni sa platama između 55.001 i 65.000 dinara, a oni su činili 22,7 odsto od ukupnog broja zaposlenih.

Slede radnici sa primanjima od 65.001 i 85.000 dinara, čiji je udeo u ukupnom broju radnika iznosio 21,2 odsto.

Na trećem mestu po brojnosti bili su zaposleni sa platama od 85.001 do 110.000 dinara. Njih je u septembru 2025. bilo 20,3 odsto.

Oko desetine radnika, preciznije njih 10,9 odsto, primilo je platu između 110.001 i 130.000 dinara.

Platu između 130.001 i 160.000 dinara dobilo je 7,5 odsto radnika, između 160.001 i 220.000 dinara 6,0 odsto, a više od 220.000 dinara 5,6 odsto radnika.

Platu do 55.000 dinara primilo je 5,8 odsto zaposlenih.