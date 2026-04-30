U svetu u kojem se promene dešavaju u talasima koji u kratkom roku menjaju čitave industrije, razlika između onih koji razumeju šta dolazi i onih koji reaguju tek kada je promena nastupila, postaje sve jasnija a posledice po biznis sve surovije. Pametna upotreba veštačke inteligencije (AI) nije tema budućnosti, već ključni faktor konkurentnosti - danas.

Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma (World Economic Forum), gotovo 50% zaposlenih moraće da razvije veštine upravljanja AI alatima u narednim godinama kako bi ostali relevantni. Istovremeno, McKinsey & Company beleži da kompanije koje aktivno primenjuju AI već sada donose brže i kvalitetnije odluke od konkurencije. U takvom okruženju, prednost ne prave oni koji znaju najviše, već oni koji prvi razumeju promenu.

„Najveća razlika između ljudi i kompanija u narednom periodu neće biti u resursima koje imaju, jer su ti resursi svima dostupni, već u brzini kojom razumeju promene, donose odluke i prilagođavaju se. Oni koji čekaju da promene postanu očigledne, gotovo izvesno kasne“, izjavila je Aleksandra Ikonov, programska direktorka Future & AI Summita.