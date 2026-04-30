Neki će 6. maja znati šta AI donosi, a ostali će ponovo juriti zaostatak
U svetu u kojem se promene dešavaju u talasima koji u kratkom roku menjaju čitave industrije, razlika između onih koji razumeju šta dolazi i onih koji reaguju tek kada je promena nastupila, postaje sve jasnija a posledice po biznis sve surovije. Pametna upotreba veštačke inteligencije (AI) nije tema budućnosti, već ključni faktor konkurentnosti - danas.
Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma (World Economic Forum), gotovo 50% zaposlenih moraće da razvije veštine upravljanja AI alatima u narednim godinama kako bi ostali relevantni. Istovremeno, McKinsey & Company beleži da kompanije koje aktivno primenjuju AI već sada donose brže i kvalitetnije odluke od konkurencije. U takvom okruženju, prednost ne prave oni koji znaju najviše, već oni koji prvi razumeju promenu.
„Najveća razlika između ljudi i kompanija u narednom periodu neće biti u resursima koje imaju, jer su ti resursi svima dostupni, već u brzini kojom razumeju promene, donose odluke i prilagođavaju se. Oni koji čekaju da promene postanu očigledne, gotovo izvesno kasne“, izjavila je Aleksandra Ikonov, programska direktorka Future & AI Summita.
Način na koji učimo već se dramatično menja. Međunarodno istraživanje sprovedeno putem Kampster AI platforme među studentima Londonske škole ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science), Kineskog univerziteta u Hongkongu (The Chinese University of Hong Kong) i Univerziteta Johanes Kepler u Lincu (Johannes Kepler University Linz) pokazalo je da studenti koji već aktivno koriste savremene AI alate prepoznaju ključnu prednost u personalizovanom učenju i kontekstualnoj pomoći. Istraživanje je pokazalo da ih ovakav pristup prvi put aktivno vodi kroz gradivo umesto, da ga samo pasivno konzumiraju.
“Upravo takvi rezultati istraživanja ukazuju dublju promenu. Više nije pitanje pristupa informacijama, već brzine njihove primene. To je ujedno fokus Future & AI Summita 2026, koji će 5. maja u Ložionici okupiti ljude koji ne žele da čekaju da promene stignu, već su spremni da idu u susret promenama”, rekla je Ikonov.
Prema njenim rečima, značaj teme potvrđuje i veliko interesovanje za ovogodišnji summit, koje je premašilo očekivanja. Više od 95% kapaciteta je popunjeno. “Ovo nije događaj koji možete pogledati naknadno, niiti tema koju možete nadoknaditi kasnije, jer ćete 5. maja ili biti u prostoriji sa ljudima koji razumeju šta dolazi, ili ćete 6. maja pokušavati da ih sustignete. Najveći broj ljudi koji će donositi ključne odluke već ima svoju kartu, zato požurite da sebi obezbedite mesto”, rekla je Ikonov.