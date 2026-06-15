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Od ukupnog broja izdatih dozvola 82,4 odsto odnosi se na zgrade, a 17,6 odsto na ostale građevine.

Za stambene zgrade izdato je 80,3 odsto dozvola, a 19,7 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (73,6 odsto).

U aprilu ove godine prijavljena je izgradnja 2.657 stanova, prosečne površine od 72,6 kvadratnih metara.

U novim stambenim zgradama će 15,2 odsto stanova biti građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 139,8 kvadratnih metara, a 81,9 odsto stanova u zgradama s tri i više stanova, prosečne površine 57,5 kvadratnih metara.

Najveća aktivnost u Beogradu

Najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 39,8 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (10 odsto), Nišavska oblast (8,9 odsto), Sremska oblast (6,4 odsto) i Južnobanatska oblast (4,8 odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1 odsto do 3,6 odsto.

Kako je objavio RZS, ukupna vrednost građevinskih radova koju su izvođači iz Srbije obavili u inostranstvu u 2025. godini iznosila je 19,3 milijarde dinara.

Najveća građevinska aktivnost zabeležena je u Rusiji - 21,9 odsto, zatim u Holandiji 16,9 odsto, Crnoj Gori 16,1 odsto, Nemačkoj 13,9 odsto i Ugandi 8,7 odsto.

U 2025. godini na zgradama su izvedeni radovi u vrednosti 4,9 milijardi dinara, što čini 25,7 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova.

Na gradilištima u inostanstvu bilo je angažovano 1.669 radnika iz Srbije, a najveći broj radio je u Holandiji, Nemačkoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

U 2025. godini najviše radova ugovoreno je u Ugandi, zatim u Rusiji, Crnoj Gori, Holandiji i Nemačkoj, objavio je RZS.