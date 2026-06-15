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Kada su se prijavili na konkurs za napuštenu kuću na Siciliji, australijski par nije ni slutio da će upravo oni, među čak 60.000 prijavljenih, dobiti priliku da je kupe za samo jedan evro.

Rae Knopik (31) i njen verenik Deklan Norie (31) iz Kanbere postali su vlasnici trošne kuće u gradiću Troina nakon što su se tokom pandemije prijavili na javni poziv.

Par se upoznao u Italiji 2018. godine i kaže da je odmah osetio posebnu povezanost sa sicilijanskim mestom u kojem se kuća nalazi.

San rođen tokom karantina

Posle godina planiranja i nekoliko poseta, par se sada priprema za renoviranje nekretnine koju želi da pretvori u dom iz snova, ali i mesto koje slavi njihovu vezu sa Italijom. Procenjuju da će za obnovu biti potrebno najmanje 50.000 evra.

- Australija je tokom pandemije bila potpuno zatvorena. Nismo smeli da izlazimo iz kuća i bili smo očajni jer nismo mogli da putujemo - ispričala je Rae, vlasnica male marketinške agencije.

- Deklan i ja smo se upoznali u Italiji, koja za nas ima posebno značenje. Imam i italijanske korene i oduvek sam želela da se ponovo povežem sa tim delom svog identiteta. Učila sam italijanski i živela tamo neko vreme, pa je posedovanje nekretnine u Italiji oduvek bio moj san.

Zatvoreni u kući tokom pandemije, sate su provodili gledajući putopisne snimke na internetu. Tokom istraživanja naišli su na tekst o italijanskim kućama koje se prodaju za jedan evro.

- Počeli smo da gledamo snimke ljudi koji sa GoPro kamerama obilaze gradove. Polako smo uronili u taj svet i počeli da istražujemo mala mesta. Tada smo otkrili Troinu i naišli na priču o kućama za jedan evro. Pomislili smo - zašto ne bismo pokušali? - prisetila se Rae.

Dug put do pobede

U prijavi su detaljno opisali svoju povezanost sa Italijom i planove za obnovu kuće.

- Italijanski sam počela da učim sa 20 godina, a jedno vreme sam zbog studija živela u Firenci. Želela sam da obnovim vezu sa nasleđem svojih predaka. Oni su bili primorani da odu u SAD, gde nisu bili dobro prihvaćeni, pa niko u mojoj porodici danas ne govori italijanski - objasnila je.

Usledio je proces selekcije koji je trajao oko godinu dana i uključivao brojne razgovore sa lokalnim vlastima.

- Nedelje su se pretvorile u mesece. Bilo je intervjua, glasovnih poruka, video-poziva i mnogo pitanja. A onda su nam, otprilike godinu dana kasnije, javili: "Pobedili ste. Da li želite da dođete i pogledate kuću?"

Ljubav na prvi pogled

Par je odmah rezervisao karte i u junu 2022. otputovao u Italiju. Međutim, nije ih osvojila samo kuća.

- Vozite se dolinama usred Mediterana i odjednom ugledate zamak na horizontu. Penjete se sve više dok ne stignete do grada. Bilo je apsolutno prelepo. Kada je vedro, pogled se pruža sve do mora. Čak i pre nego što su nam otvorili vrata kuće, odlučili smo da ćemo je kupiti, samo na osnovu puta do nje - rekla je Rae.

Prava istina o kućama za jedan evro

Uprkos simboličnoj ceni, Rae ističe da postoji velika zabluda kada je reč o italijanskim kućama za jedan evro. Mnogi misle da su takve nekretnine praktično besplatne, ne shvatajući koliko je novca i rada potrebno da bi postale useljive.

- Poenta cele ideje jeste da se ožive mala mesta i vrati život u lokalne zajednice. Iskreno, iznenadilo bi me da neka od tih kuća ne zahteva ozbiljnu obnovu. Naša kuća bila je napuštena 50 ili 60 godina. Očišćena je i obezbeđena, ali bilo je očigledno da u njoj decenijama niko nije živeo - objasnila je.

Od skromnih planova do doma iz snova

Par je prvobitno procenio da će za obnovu potrošiti oko 50.000 evra, ali su njihove ambicije vremenom porasle.

Danas žele da stvore mesto okupljanja za celu porodicu, gde će moći da uživaju u svojim sicilijanskim korenima, okruženi umetnošću i lepotom.

- U početku smo želeli samo da je sredimo toliko da može da se živi u njoj. Sada projektujemo nešto što će biti potpuno naše. Budžet se stalno menja jer smo shvatili da želimo dom iz snova. Razmišljamo o velikim zahvatima, možda čak i o rušenju zadnjeg zida - otkrila je Rae.

Novi život na Siciliji

Od kada su 2022. godine kupili kuću, par redovno posećuje Troinu i ističe da su ih meštani srdačno prihvatili.

- To nam je potpuno promenilo život. Sprijateljili smo se sa velikom grupom mladih i ambicioznih Sicilijanaca koji su nas zaista prihvatili. U avgustu se venčavamo na Siciliji i tamo će biti tridesetak naših novih prijatelja. Imamo osećaj da smo postali deo zajednice - rekla je.

Iako je kuća koštala samo jedan evro, Rae kaže da je ono što su dobili mnogo vrednije od novca.

- Sve je počelo kao san tokom karantina. Danas je to postalo važan deo naših života i naše zajedničke budućnosti - zaključila je.