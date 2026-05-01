Na Instagram profilu Jeftine nekretnine u Italiji, koji svakodnevno objavljuje oglase za povoljne nekretnine u Italiji, osvanuo je oglas koji je privukao veliku pažnju. Reč je o potpuno renoviranom stanu u Agrigentu na Siciliji, s pogledom na more koji se prodaje za samo 69.000 evra.

Stan ima 93 kvadratna metra, nalazi se na trećem spratu i sastoji se od tri spavaće sobe, jednog kupatila, kuhinje, ostave i dva balkona. Prema navodima iz oglasa, nekretnina je renovirana 2024. godine, pri čemu je zadržan njen izvorni šarm. U cenu je uključen i nameštaj, od kućnih aparata do pribora za jelo, pa se stan može odmah koristiti.

"Ne radi se samo o stanu. Ovo je investicija u stil života“, navodi se u objavi.

Potencijalni kupci će posebno biti oduševljeni lokacijom ovog stana. Kafići, pekare, prodavnice i apoteka nalaze se na jedan do dva minuta hoda, supermarket je udaljen pet minuta, a istorijski centar Agrigenta desetak minuta pešice. Autobuska stanica nalazi se ispred zgrade, a u blizini je moguće pronaći i parking mesto na ulici.

Prodaje se namešten

U oglasu se navodi da je stan pogodan za stalni život, kao kuća za odmor ili kao nekretnina za kratkoročni najam u jednom od najposećenijih sicilijanskih gradova. Budući da se prodaje namešten i opremljen, novi vlasnik, kako stoji u objavi, može se doslovno useliti ili ga odmah početi iznajmljivati.

Hrvati kao građani Evropske unije imaju pravo da kupuju nekretnine u drugim državama članicama pod istim uslovima kao i njihovi građani, bilo da je reč o domu za život, kući za odmor ili drugoj nekretnini. U poređenju sa cenama nekretnina na hrvatskoj obali, stan s pogledom na more, tri spavaće sobe, dva balkona i cenom od 69.000 evra zvuči gotovo nestvarno. U Hrvatskoj je takvu nekretninu za taj iznos danas izuzetno teško, ako ne i nemoguće pronaći, pa Sicilija za mnoge može biti prava prilika.