Kirije ispod 400 evra i dalje postoje u Beogradu, ali uglavnom van centra. Podaci za april 2026. pokazuju da ovaj budžet i dalje otvara realne opcije, uz jasan kompromis između cene, lokacije i kvaliteta stana.

Beograd ima 17 opština. Kada uđete na portal i filtrirate oglase ispod 400 evra mesečno, rezultati vas gotovo uvek odvedu daleko od Vračara i Novog Beograda, ali ne nužno daleko od posla, škole ili gradskog prevoza.

Razlike u cenama kirija između centralnih i perifernih opština u 2026. godini i dalje su izrazite, a za zakupce koji su fleksibilni po pitanju adrese, budžet ispod 400 evra i dalje otvara realne mogućnosti. Ipak, kada se slika proširi van prestonice, tržište zakupa u Srbiji pokazuje još drastičniju podelu na tri nivoa.

Dok u Beogradu i stabilnom Novom Sadu stanovanje zahteva ozbiljniji budžet, u unutrašnjosti poput Niša i Kragujevca pristupačne kirije kreću se već od 200 evra, praveći ogroman raspon na nacionalnom nivou.

Borča i Palilula: Najširi izbor ispod 400 evra

Borča ostaje jedna od retkih lokacija gde je moguće pronaći različite tipove stanova unutar ovog budžeta. Garsonjere počinju od oko 200 evra, dok se veće kreću do 280 evra.

Jednosobni stanovi najčešće su između 300 i 350 evra, dok se dvosobni u zavisnosti od mikrolokacije i opremljenosti kreću od 300 do 395 evra.

Sličan obrazac važi i za Karaburmu i Višnjičku banju, gde se manji stanovi zadržavaju u rasponu od 200 do 350 evra.

Zemun: Pristupačan zakup uz gradsku infrastrukturu

Zemun se izdvaja kao jedna od retkih opština koja kombinuje niže cene i razvijenu infrastrukturu.

Garsonjere se mogu naći već od oko 210 evra, dok jednosobni stanovi u starijoj gradnji ostaju ispod 400 evra. Najčešće se nalaze u zoni između centra Zemuna i Batajničkog druma.

Za zakupce koji žele balans između cene i dostupnosti sadržaja, Zemun ostaje jedna od stabilnijih opcija.

Rakovica i Surčin: Najniže cene u urbanom sistemu

Rakovica nudi pouzdanu ponudu jednosobnih stanova ispod 400 evra, dok dvosobni često ostaju ispod 500 evra.

Surčin je još pristupačniji, manji stanovi kreću se od oko 180 do 300 evra, a dvosobni retko prelaze 450 evra. Ipak, udaljenost od centra ostaje ključni faktor, jer putovanje može trajati i do 40 minuta.

Obrenovac i Mladenovac: Dvosobni oko 300 evra

U Obrenovcu se dvosobni stanovi kreću između 330 i 350 evra, dok su trosobni iznad 500 evra. Ponuda manjih stanova je ograničena, što je karakteristika lokalnih tržišta.

Mladenovac ima još manju ponudu, ali cene su stabilne, jednosobni i dvosobni stanovi najčešće se kreću oko 300 do 320 evra.

Grocka, Barajevo i Sopot: Malo stanova, više kuća

U Grockoj i Kaluđerici ponuda stanova je ograničena, a cene za manje stanove kreću se oko 350 evra.

Barajevo i Sopot imaju još specifičniju strukturu dominiraju kuće. U Barajevu se mogu naći već od oko 400 evra, dok u Sopotu mali broj stanova počinje od oko 250 evra.

Razlog za slabiju ponudu u Sopotu leži u popularnosti kratkoročnog zakupa zbog blizine Kosmaja, gde vlasnici ostvaruju veće prihode.

Šta realno znači budžet ispod 400 evra

Stanovi ispod 400 evra u Beogradu postoje, ali zahtevaju jasan kompromis. Najčešće to znači stariju gradnju, manju kvadraturu ili udaljenost od centra.

Garsonjere i jednosobni stanovi dostupni su u Borči, Zemunu, Paliluli i Surčinu, dok se dvosobni u ovom rasponu i dalje mogu naći u Obrenovcu, Mladenovcu i pojedinim delovima Borče.