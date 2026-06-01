Er Srbija je današnjim letom JU586/7 zvanično uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Alikantea, jednog od najpopularnijih turističkih centara na španskoj rivijeri Kosta Blanka.

Letovi između Beograda i ovog sunčanog mediteranskog grada obavljaće se dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, avionima erbas A319 i A320.

„Uvođenjem direktnih letova između Beograda i Alikantea nastavljamo strateško širenje naše mreže destinacija u Španiji i dodatno unapređujemo povezanost sa jednim od najatraktivnijih mediteranskih tržišta. Alikante je destinacija koja će biti zanimljiva putnicima iz Srbije i regiona, jer nudi mnogo više od klasičnog letovanja – od poznate obale Kosta Blanke i mediteranskog načina života, do bogate istorije, autentične gastronomije i brojnih sadržaja za različite potrebe putnika“, izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Foto: Jadranka Ilic

Er Srbija trenutno iz Beograda direktno leti ka šest destinacija u Španiji – Madridu, Barseloni, Malagi, Palmi de Majorki i Valensiji, a od danas i ka Alikanteu. Dalje širenje mreže u toj zemlji planirano je i u narednom periodu. Već od septembra najavljeno je uvođenje novih linija ka ostrvu Tenerife i Sevilji, čime će se dodatno ojačati povezanost Srbije sa jednim od najatraktivnijih turističkih tržišta u Evropi.

Alikante je grad na jugoistočnoj obali Španije i jedna od najpoznatijih destinacija na Mediteranu. Poznat je po dugim peščanim plažama, blagoj klimi tokom cele godine i bogatoj turističkoj ponudi. Ovaj grad predstavlja i kapiju čuvene rivijere Kosta Blanka, u čijoj se regiji nalaze atraktivna mesta poput Benidorma, Altee i Elčea.

Nova linija dodatno unapređuje izbor destinacija za putnike, posebno tokom letnje sezone, kada je potražnja za mediteranskim odredištima tradicionalno veća. Uvođenjem letova do Alikantea, Er Srbija nastavlja da razvija mrežu linija ka popularnim turističkim centrima i putnicima omogućava jednostavnije planiranje odmora i boravka u jednom od najpoznatijih delova španske obale.