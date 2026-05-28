Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Er Srbija saopštila je da će zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u Tivtu tokom održavanja Samita 4. i 5. juna 2026. godine, deo letova biti preusmeren na Aerodrom Podgorica.

Kako navode iz nacionalne avio kompanije, očekuju se značajna ograničenja u pristupu Aerodromu Tivat, zbog čega će određeni letovi saobraćati po izmenjenom režimu.

Koji letovi se preusmeravaju

Dana 4. juna biće preusmereni sledeći letovi:

JU682/683

JU684/685

Dan kasnije, 5. juna, na Aerodrom Podgorica biće preusmereni:

JU680/681

JU684/685

Putnici automatski preusmereni na nove letove

Iz Er Srbije navode da će letovi biti realizovani pod izmenjenim brojevima, sa dodatkom broja 4 ispred postojećeg broja leta, dok će svi putnici automatski biti preusmereni na nove letove.

Kompanija je pozvala putnike da se za dodatne informacije obrate Kontakt centru Er Srbije.

Otežan pristup Aerodromu Tivat tokom Samita

Potpuna obustava drumskog saobraćaja u Tivtu tokom održavanja Samita izazvaće značajne izmene u funkcionisanju saobraćaja i pristupu aerodromu, zbog čega avio kompanije uvode privremene promene u organizaciji letova.

Iz Er Srbije su se izvinili putnicima zbog eventualnih neprijatnosti i zahvalili na razumevanju.

Kurir/Blic

Kako navode iz nacionalne avio kompanije, očekuju se značajna ograničenja u pristupu Aerodromu Tivat, zbog čega će određeni letovi saobraćati po izmenjenom režimu. Koji letovi se preusmeravaju Dana 4. juna biće preusmereni sledeći letovi: JU682/683

JU684/685 Dan kasnije, 5. juna, na Aerodrom Podgorica biće preusmereni: