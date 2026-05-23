Na svečanosti su se obratili Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije, Mišel Kamerun, ambasadorka Kanade, i predstavnici Vlade Srbije i ministri Marko Đurić, Adrijana Mesarović, Aleksandra Sofronijević i Husein Memić.

Oni su nakon obraćanja medijima, među kojima su i novinari Kurir TV, presekli vrpcu i tako i zvanično otvorili direktan let za Toronto. Među putnicima je veliki broj nasih privrednika, a sa prvog leta izveštavaće i novinari Kurira.

Kreće let Er Srbije iz Beograda za Toronto Foto: Kurir

Gejt C13 otvoren je u 13 časova, a interesovanje za ovu liniju je ogromno, o čemu svedoči podatak da je prvi let u potpunosti rasprodat.

Let do Toronta traje između 11 i 12 sati, a realizovaće se dva puta nedeljno - sredom i subotom.

Toronto je postao treća destinacija Er Srbije u Severnoj Americi, čime kompanija nastavlja snažno širenje svoje prekookeanske mreže i jačanje veza sa srpskom dijasporom u Kanadi.

