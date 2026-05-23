Avion Er Srbije poleteo za Toronto! Istorijsko povezivanje sa Kanadom posle 32 godine, na aerodromu "Nikola Tesla" održana svečanost (FOTO)
Na svečanosti su se obratili Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije, Mišel Kamerun, ambasadorka Kanade, i predstavnici Vlade Srbije i ministri Marko Đurić, Adrijana Mesarović, Aleksandra Sofronijević i Husein Memić.
Oni su nakon obraćanja medijima, među kojima su i novinari Kurir TV, presekli vrpcu i tako i zvanično otvorili direktan let za Toronto. Među putnicima je veliki broj nasih privrednika, a sa prvog leta izveštavaće i novinari Kurira.
Gejt C13 otvoren je u 13 časova, a interesovanje za ovu liniju je ogromno, o čemu svedoči podatak da je prvi let u potpunosti rasprodat.
Let do Toronta traje između 11 i 12 sati, a realizovaće se dva puta nedeljno - sredom i subotom.
Toronto je postao treća destinacija Er Srbije u Severnoj Americi, čime kompanija nastavlja snažno širenje svoje prekookeanske mreže i jačanje veza sa srpskom dijasporom u Kanadi.