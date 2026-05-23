Slušaj vest

Tokom polaganja zakletve senatora iz Oklahome Markvejna Malina za sekretara za unutrašnju bezbednost, Donald Tramp je još jednom pokazao svoj prepoznatljiv stil govora, prelazeći sa teme na temu. Govorio je o sopstvenim izbornim rezultatima u Oklahomi, jednom od Malinovih sinova uputio kompliment na račun "dobrih gena", a zatim se vratio na Malinov poslovni uspeh, rekavši da se "sve čega se dotakne pretvara u zlato".

Ovakva ocena nije daleko od istine kada je reč o Malinovoj poslovnoj karijeri. Pre ulaska u politiku, zajedno sa suprugom Kristi razvio je porodični vodoinstalaterski posao u veliku kompaniju za kućne usluge širom savezne države.

Kada je 2012. godine prvi put izabran u Predstavnički dom, već je bio multimilioner. Njegovo bogatstvo dodatno je poraslo nakon što je krajem 2021. prodao većinski udeo u kompaniji privatnom investicionom fondu, a zatim novac usmerio u nekretnine, akcije i drugu imovinu. Prema proceni magazina Forbes, on danas vredi oko 60 miliona dolara, što je višestruko više od bogatstva njegove prethodnice Kristi Noem.

Ipak, tačna procena nije jednostavna jer američki zvaničnici prijavljuju imovinu u okvirnim rasponima, a ne u preciznim iznosima. Dodatnu komplikaciju predstavljaju i krediti koje je Malin uzimao poslednjih godina. Tokom 2024. godine otvorio je kreditnu liniju sa kamatom od 6,1 odsto, vrednu između pet i 25 miliona dolara. Pored toga, prijavio je još pet kredita, uglavnom kod Arvest banke (Arvest Bank), koja je u vlasništvu porodice Volton.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Od porodičnog biznisa do milionskog bogatstva

Malin je rođen 1977. godine u istočnoj Oklahomi, nedaleko od granice sa Arkanzasom. I danas živi na porodičnom ranču od 1.600 jutara, koji, osim poljoprivredne funkcije, služi i za organizaciju događaja i proslava. Forbs procenjuje da ta nekretnina vredi oko osam miliona dolara.

Sa suprugom Kristi upoznao se još u srednjoj školi. Oboje su napustili fakultet kada se njegov otac Džim razboleo, a porodična firma za čišćenje odvoda i servisiranje septičkih sistema zapala u finansijske probleme.

"Ljudi kojima je verovao doveli su kompaniju do propasti”, rekao je Malin 2012. godine, neposredno pre izbora u Kongres. "Kompanija je imala više od pola miliona dolara duga, a 250.000 dolara je odmah dospelo na naplatu."

Prema njegovim rečima, za četiri godine uspeli su da stabilizuju poslovanje, a tokom narednih godina Mullin Plumbing je prerastao u veliku kompaniju za kompletne vodoinstalaterske usluge.

Ulazak u politiku

Malin se 2011. godine okrenuo politici, prepustivši svakodnevno upravljanje kompanijom dugogodišnjim menadžerima. U podkastu Black Rifle Coffee iz 2024. rekao je da ga je na politički angažman podstakla regulativa Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), koja je mogla da ugrozi poslovanje njegove firme za tretman vode.

Njegov bivši menadžer kampanje naveo je za Vašington post (The Washington Post) da je dodatni motiv bila i obaveza iz Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (poznatijeg kao Obamacare), prema kojoj je zaposlenima morao da obezbedi zdravstveno osiguranje.

U prvoj kampanji za Kongres pozajmio je više od 250.000 dolara sopstvenog novca. Na izborima 2012. pobedio je ubedljivo, osvojivši mesto koje je godinama važilo za uporište konzervativnih demokrata.

Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Prodaja kompanije i ulaganja

U prvim finansijskim prijavama, Malin je prijavio imovinu vrednu između 2,8 i 9,1 milion dolara, uključujući osam kompanija. Samo tokom 2020. godine prijavio je višemilionske prihode od poslovanja Mullin Plumbing-a i povezanih firmi.

Krajem 2021. godine, investiciona kompanija CenterOak preuzela je njegov biznis kroz podružnicu HomeTown Services. Iako vrednost transakcije nije objavljena, istog dana Malin je kupio između 25 i 50 miliona dolara u fondovima za upravljanje gotovinom kompanije Dreyfus.

Prema njegovim rečima, nakon prodaje zadržao je oko 10 odsto udela u poslu. Finansijske prijave pokazuju da njegov udeo u kompaniji danas vredi između pet i 25 miliona dolara.

Veliki portfolio nekretnina

Nakon prodaje kompanije, Malin je dodatno proširio svoje bogatstvo kroz ulaganja u nekretnine. Danas poseduje najmanje 46 parcela i objekata širom Oklahome, ali i nekretnine u Versaju i Vašingtonu.

Među njima su i nekadašnja sedišta kompanije Mullin Plumbing u Broken Arrow, Moore, koja izdaje bivšoj kompaniji za stotine hiljada dolara godišnje.

Pored nekretnina, donedavno je posedovao i veliki portfolio akcija i obveznica kompanija poput Adobe-a i Visa-e. Prema pisanju Njujork tajmsa (The New York Times), njegov investicioni portfolio je od 2024. do 2026. godine ostvario bolje rezultate od tržišta za osam odsto.

Malin je pristao da veći deo tih ulaganja proda u roku od 90 dana od stupanja na novu funkciju kako bi izbegao potencijalni sukob interesa.

Nova funkcija i veća plata

Na funkciji sekretara za unutrašnju bezbednost Malin će godišnje zarađivati više od 200.000 dolara, što je više od plate koju je primao kao senator. Uz to, kao zvaničnik kog je potvrdio Senat, nastaviće da prima platu i tokom delimične blokade rada američke vlade.