Državni inspektorat obaveštava potrošače o opozivu proizvoda „MEŠANO MLEVENO MESO 850 g“, EAN kod 3850139435917, LOT broj L 960519, sa datumom upotrebe do 25.05.2026, zbog prisustva stranog tela u proizvodu. Proizvođač je kompanija PIK Vrbovec plus d.o.o. iz Vrbovca.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane, kao i utvrđivanju procedura u oblastima bezbednosti hrane, navodi se u saopštenju.