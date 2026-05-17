Slušaj vest

Kalifornijska fabrika sladoleda "Štraus Femili" pokrenula je povlačenje određenih ukusa sladoleda zbog rizika od prisustva metala u tim proizvodima.

Potrošači se pozivaju da ne konzumiraju opozvani sladoled i da ga bace, preneli su danas američki mediji pozivajući se na saopštenje Američke agencije za hranu i lekove (FDA).

"Kalifornijska kompanija 'Štraus Femili Krimeri' povlači više organskih proizvoda sladoleda u različitim pakovanjima zbog mogućeg prisustva metalnih fragmenata", navodi se u obaveštenju koje je u petak objavila FDA, prenosi NBC News.

Ne propustiteInfoBizHitno se povlače ove nudle sa tržišta, pronađena salmonela u njima: Prodavnice vraćaju novac kupcima i bez računa
Red u prodavnici
InfoBizPovlači se iz prodaje mnogima omiljeni sos: Sadrži opasan alergen koji nije naveden na pakovanju
prodavnica supermarket
InfoBizHitno se povlači proizvod iz Pepka koji svi koristimo: Desila se greška u proizvodnji
2433.jpg
InfoBizHitno se povlači ovaj začin sa tržišta: Pronađeni komadići stakla koji mogu izazvati opasne povrede
začini čili