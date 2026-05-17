Povlači se cela serija popularnog sladoleda: U njemu nađen metal, kompanija uputila apel svima koji su kupili
Kalifornijska fabrika sladoleda "Štraus Femili" pokrenula je povlačenje određenih ukusa sladoleda zbog rizika od prisustva metala u tim proizvodima.
Potrošači se pozivaju da ne konzumiraju opozvani sladoled i da ga bace, preneli su danas američki mediji pozivajući se na saopštenje Američke agencije za hranu i lekove (FDA).
"Kalifornijska kompanija 'Štraus Femili Krimeri' povlači više organskih proizvoda sladoleda u različitim pakovanjima zbog mogućeg prisustva metalnih fragmenata", navodi se u obaveštenju koje je u petak objavila FDA, prenosi NBC News.
