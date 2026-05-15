Prvo je objavljeno povlačenje "Reeva" instant testenine sa ukusom piletine iz prodavnica Kaufland, famila i Combi, a ubrzo nakon toga usledilo je upozorenje u Lidlu zbog "Belbake" čokoladnih mrvica.

U oba slučaja, proizvođači i nadležne službe upozoravaju kupce da ni u kom slučaju ne konzumiraju sporne proizvode jer mogu izazvati ozbiljne probavne smetnje, dok se povraćaj novca obezbeđuje i bez računa.

Čokoladne mrvice

Diskont "Lidl" obavestio je javnost da njegov dobavljač, "Drageefabrik Stolze", hitno povlači proizvod zbog prisustva salmonele otkrivene tokom interne kontrole.

Proizvod: "Belbake" čokoladne mrvice (najmanje 32% kakaa)

Pakovanje: 400g

Rok trajanja (MHD): 21.04.2027.

Serije (Chargen): 1326.01 do 1326.14

Mesta prodaje: "Lidl" prodavnice u brojnim nemačkim saveznim pokrajinama (uključujući Bavarsku, Berlin, Hessen i Severnu Rajnu-Vestfaliju).

"Lidl" poziva sve kupce koji imaju ovaj proizvod kod kuće da ga odmah bace ili vrate u bilo koju njihovu prodavnicu. Povraćaj novca biće izvršen u celosti čak i bez računa.

Rizici po zdravlje: Salmonela može izazvati akutnu upalu creva (salmonelozu) čiji su simptomi iznenadna dijareja, bolovi u stomaku, glavobolja, opšta slabost i povremeno povraćanje, kao i blaga groznica. Posebno su ugrožene rizične grupe poput male dece, starijih osoba, trudnica i osoba sa oslabljenim imunitetom, kod kojih dehidracija može biti opasna po život.

Ostali proizvodi brenda "Belbake" nisu pogođeni ovim povlačenjem.

Povlačenje testenine

Kompanija "SLCO" povlači proizvod zbog prisustva bakterije Salmonella Stanley koja je otkrivena laboratorijskom analizom u Saksoniji.

Proizvod: Instant-Nudelgericht "Huhn Geschmack" (ukus piletine)

Pakovanje: 60 grama

Rok trajanja (MHD): 05.04.2027.

Broj serije (Charge): L 0126

Gde je prodavano: Kaufland, famila i Combi prodavnice širom Nemačke

Šta učiniti i zašto je opasno?

Kupci koji poseduju spornu seriju treba odmah da je vrate u prodavnicu, gde će im novac biti vraćen čak i bez računa.