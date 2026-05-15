Slušaj vest

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali, gostujući na RTS-u, govorio je o početku projekta EKSPO 2027.

- Mislim da narod Srbije još uvek nije svestan kakvu smo stvar uradili i koliko je važan događaj pred nama. Bila je 2022. godina kada sam pričao sa predsednikom Vučićem, pa sam rekao "Hajde da pokušamo da pobedimo jednu Ameriku, jednu Španiju, jednu Argentinu, jedan Tajland", da vidimo da li jedna mala Srbija može da se izbori da bude domaćin najveće svetske manifestacije ikada u našoj istoriji - rekao je Mali.

Foto: Printscreen/RTS

Dodao je da je 2023. godine, 81 država sveta dala podršku upravo Srbiji.

- To sa sobom nosi ogromnu odgovornost da se za tri-četiri godine sve spremi, da se napravi mali grad u Surčinu i da imamo skok u budućnost – da unapredimo celu Srbiju. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, biće to druga slika Srbije.

Navodi da će to biti odskočna daska za još brži rast i razvoj – svi će doći u Beograd, od predsednika, premijera, ministara, privrednika. Radnim danima očekuje se 60.000 gostiju Ekspa, a vikendima i 120.000.

- Očekujemo preko četiri miliona posetilaca u 93 dana. Koliki je to značaj za hotelijerstvo, restorane, građevinske, sve uslužne delatnosti? Potrošnja će ići gore, BDP, raste novac u budžetu, to je šansa za veći rast plata i penzija, istakao je ministar finansija.

Navodi i da nije Ekspo samo Beograd i Surčin, već i moravski koridor, "smajli", klinički centri u Nišu i Beogradu, nove škole i vrtići.

- Kad smo videli da smo domaćini, rekli smo da ćemo još više novca ulagati u infrastrukturu i životni standard, da ulažemo, da ljudi osete boljitak. Imamo pogonsku mašinu koja se zove Ekspo, menjamo se da se predstavimo svetu i da to bude osnova za ubrzaniji razvoj u budućnosti, rekao je ministar Mali.