Tramp slavi veliki posao: Kinezi su hteli 150 aviona, Amerika im prodala 200, evo kako je pao istorijski dogovor u Pekingu sa Si Đinpingom
Kina će od Sjedinjenih Američkih Država kupiti 200 aviona kompanije Boeing, izjavio je američki predsednik Donald Tramp u intervjuu za Fox News.
- Jedna stvar oko koje se danas složio jeste da će naručiti 200 mlažnjaka. Hteo je 150, dobili su 200 - rekao je Tramp, prenosi Fox News.
Velika narudžbina aviona najavljivala se i ranije tokom sastanka Donalda Trampa sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.
Svečani doček Trampa u Pekingu
Tramp je juče doputovao u Peking, gde su mu kineske vlasti organizovale ceremonijalni doček u Great Hall of the People.
Uz počasnu vojnu gardu, na crvenom tepihu dočekale su ga i desetine dece koja su mahala zastavama i cvećem.
Prijateljska atmosfera tokom susreta
Sastanak dvojice lidera protekao je u prijateljskoj atmosferi. Si Đinping i Donald Tramp rukovali su se na crvenom tepihu, nakon čega je američki predsednik uputio niz pohvala kineskom lideru.
