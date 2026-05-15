Kina će od Sjedinjenih Američkih Država kupiti 200 aviona kompanije Boeing, izjavio je američki predsednik Donald Tramp u intervjuu za Fox News.

- Jedna stvar oko koje se danas složio jeste da će naručiti 200 mlažnjaka. Hteo je 150, dobili su 200 - rekao je Tramp, prenosi Fox News.

Velika narudžbina aviona najavljivala se i ranije tokom sastanka Donalda Trampa sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Svečani doček Trampa u Pekingu

Tramp je juče doputovao u Peking, gde su mu kineske vlasti organizovale ceremonijalni doček u Great Hall of the People.

Uz počasnu vojnu gardu, na crvenom tepihu dočekale su ga i desetine dece koja su mahala zastavama i cvećem.

Prijateljska atmosfera tokom susreta

Sastanak dvojice lidera protekao je u prijateljskoj atmosferi. Si Đinping i Donald Tramp rukovali su se na crvenom tepihu, nakon čega je američki predsednik uputio niz pohvala kineskom lideru.