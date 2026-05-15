Na Kuli Beograd večeras u 19 časova počeće odbrojavanje do početka Ekspa 2027, koji počinje za tačno godinu dana - 15. maja 2027. godine.

Večeras u 21 čas istim povodom na Ušću će biti upriličen veliki vatromet.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve", koja će učiniti Beograd svetskom prestonicom inovacija, kulture i sporta, trajaće od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Danas je pokrenuta i platforma za prijavljivanje 20.000 volontera za Ekspo 2027.

Očekuje se da će Ekspo 2027 privući više od pet miliona posetilaca iz celog sveta.

Do danas su učešće na Ekspu u Beogradu potvrdile 134 zemlje i tri međunarodne organizacije.

