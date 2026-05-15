Kuća pored mora za mnoge predstavlja životni san, ali je u praksi često nedostižna zbog visokih cena nekretnina na obali. Objekti koji se nalaze u prvom redu do mora ili u neposrednoj blizini obale retko koštaju manje od nekoliko stotina hiljada evra, a kada se pojave po znatno nižoj ceni, kupci obično pristupaju sa dozom opreza.

Zato je pažnju privukao oglas za kamenu kuću koja se nalazi svega 200 metara od mora, a prodaje se za 83.000 evra.

Rast cena nekretnina na hrvatskom primorju

Tržište nekretnina u Hrvatskoj već godinama beleži kontinuirani rast cena. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cene stambenih objekata u prvom kvartalu 2025. godine bile su više za 13,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Na jadranskoj obali rast je još izraženiji. U Splitu i Dubrovniku cena kvadrata približava se iznosu od 4.000 evra, dok su prosečne tražene cene nekretnina u Hrvatskoj tokom novembra 2025. dostigle oko 3.754 evra po kvadratnom metru.

Zbog toga se ovakav oglas smatra pravom retkošću.

Kuća na ostrvu Susak

Reč je o nekretnini smeštenoj na ostrvu Susak, jedinom pravom peščanom ostrvu na Jadranu, poznatom po mirnom načinu života i činjenici da na njemu nema automobila. Na ostrvu ne postoje asfaltirani putevi niti motorna vozila, pa se svakodnevni život odvija peške, sporijim i jednostavnijim tempom.

Kuća ima 45 kvadratnih metara i građena je od kamena. U prizemlju se nalazi otvoren raspored prostorija koji prostoru daje više svetlosti i osećaj prostranosti, dok je spavaći deo smešten na spratu. Nekretnina je potpuno opremljena i odmah useljiva, bez potrebe za dodatnim ulaganjima.

Tržišni kontekst

Oko 90 odsto stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj bira jednu od pet primorskih županija, gde stranci učestvuju u približno 35 odsto svih kupoprodajnih transakcija. Pošto je reč uglavnom o kupcima sa većom kupovnom moći, cene na obali rastu brže nego u ostatku zemlje, pa su nekretnine domaćim kupcima sve manje dostupne.

U takvim okolnostima, kamena kuća blizu mora po ceni nižoj od 100.000 evra predstavlja pravi izuzetak.

Lokacija i uslovi kupovine

Nekretnina ima urednu dokumentaciju i prvog vlasnika, što značajno olakšava proces kupovine, s obzirom na to da starije kuće na ostrvima često imaju nerešene vlasničke odnose.

Bez terase, ali nadomak mora

Kuća nema terasu niti dvorište, ali se nalazi na oko 200 metara od mora. Na Susku se veliki deo vremena provodi napolju, pa mnogi ovaj nedostatak ne smatraju ozbiljnom manom.

Trend odlaska iz urbanih sredina, koji je dodatno ubrzan tokom pandemije, i dalje je prisutan. Sve više ljudi traži mirnije okruženje, više prirode i pristupačnije nekretnine.

Susak je specifična destinacija, udaljena od gradske vreve, ali za one kojima prijaju tišina i autentičan način života, ova kuća predstavlja retku i povoljnu priliku za život na Jadranu.

Kuća se nalazi u donjem selu, u blizini glavnog trga, prodavnice i lokalnih kafića. Povezana je na struju i vodu, a kupatilo poseduje WC i odvod sa mogućnošću postavljanja tuša.