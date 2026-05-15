Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3909 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,6 odsto i iznosi 100,7907 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,9 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.