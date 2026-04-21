Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3960, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 99,6401.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,5 odsto, a od početka godine jači je za 0,3 odsto.

Biznis Kurir

