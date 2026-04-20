Carinski službenici na nemačkom autoputu A96 kod Sigmarszela prošle nedelje zaustavili su neobičan transport, koji je 66-godišnjeg vozača iz Nemačke na kraju koštao izuzetno skupo.

Zbog prevoza posebno preuređene Mercedesove V-klase sa švajcarskim registarskim tablicama, a bez odgovarajuće carinske dokumentacije, morao je odmah da plati oko 30.000 evra. Kako prenosi Fenix Magazin, slučaj je još jedno ozbiljno upozorenje i za druge ljude u dijaspori koji često prevoze vozila i robu preko granica Evropske unije, gde se pravila strogo primenjuju.

Radi se o vozilu koje je bilo nadograđeno i prilagođeno za pogrebne potrebe. Pošto takva vozila nisu standardni serijski modeli, svaka prepravka i dodatna oprema značajno povećavaju njihovu vrednost, što je carinskim službenicima bilo ključno za obračun dažbina.

Vozač je tokom kontrole tvrdio da je reč o privremenom transportu ka radionici u severnoj Nemačkoj, ali taj argument nije imao uticaja na odluku službenika. Na licu mesta nije mogao da pokaže nikakve papire koji bi dokazali da je vozilo uredno prijavljeno prilikom uvoza.

Carina je potom izračunala ukupne dažbine, oko 30.000 evra, što uključuje carinu i porez na promet pri uvozu, a sve na osnovu procenjene vrednosti vozila i troškova transporta.

Foto: Shutterstock

Pošto nije imao alternativu, vozač je iznos odmah uplatio bankarskim transferom. Ceo predmet prosleđen je krivičnom odeljenju Glavne carinske uprave u Ulmu, koje će naknadno odlučiti da li će pokrenuti i krivični postupak.

U praksi mnogi vozači pogrešno smatraju da vozilo ne mora da se prijavi ako ulazi u EU samo privremeno ili zbog servisa. Međutim, pravila su jasna: svako vozilo koje dolazi izvan Evropske unije mora biti carinski evidentirano. Čak i prevoz na prikolici smatra se uvozom u carinskom smislu.

Za privremeni unos postoje posebne procedure, ali one moraju unapred da se zatraže i odobre. U suprotnom, prilikom prve kontrole moguće je naplatiti pun iznos svih dažbina.

Autoput A96, koji povezuje Minhen i Lindau i dalje vodi ka Švajcarskoj, poznat je kao jedna od najstrože nadziranih ruta u južnoj Nemačkoj, gde carinske ekipe redovno kontrolišu vozila sa ne-EU registracijama i neuobičajene transporte.

Iako je vozač podmirio traženi iznos, slučaj za njega još nije završen. Krivično odeljenje sada proverava da li postoji sumnja na pokušaj izbegavanja plaćanja poreza. Ceo događaj još jednom potvrđuje strogu praksu nemačke carine, gde nepoznavanje propisa ne oslobađa od visokih kazni.