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Veštačka inteligencija, budućnost agencijskog modela, poverenje publike i transformacija maloprodaje bile su među ključnim temama ovogodišnje konferencije Digital Day 2026. Kao jedan od ključnih partnera događaja, WMG (Wireless Media Group) učestvovao je u programu kroz panel diskusije posvećene najaktuelnijim izazovima i prilikama savremene digitalne industrije.

Foto: Matija Popovic

Na panelu „Retail Reimagined: Segmentation, Promotions and AI in Omnichannel“, koji je okupio predstavnike kompanija VTEX, Nespresso, Gigatron i ePlaneta, Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u WMG Product & Services, moderirao je razgovor o izazovima savremene maloprodaje, ulozi promocija i segmentacije u omnichannel okruženju, kao i mogućnostima koje veštačka inteligencija donosi u unapređenju korisničkog iskustva i poslovnih rezultata.

Foto: Petar Aleksić

„Postoji mnogo različitih primena AI-ja u retailu, od operativnih procesa do oglašavanja i logistike. Jedan od najzanimljivijih primera je dinamičko određivanje cena u e-commerce-u, gde se cena prilagođava u realnom vremenu na osnovu različitih parametara. Ipak, bez obzira na tehnologiju, sve počinje od razumevanja kupca. Ako ne razumemo njegove potrebe, nećemo znati ni kako da kreiramo promociju koja daje rezultat“, istakao je Petković.

Foto: Matija Popovic

Na konferenciji je učestvovao i Predrag Đuričić, AdTech Project Manager u WMG Product & Services i predsednik IAB AdTech Committee, koji je moderirao panel „The Value Is There. So Why Isn't the Money?“, posvećen izazovima monetizacije digitalnih medija, vrednosti publisherskog inventara i mogućnostima koje AdTech ekosistem donosi izdavačima.

Foto: Matija Popovic

„Najveći problem danas nije tehnologija, jer ona postoji i dostupna je. Problem je razumevanje. Mnogi publisheri ne znaju zašto njihovi rezultati nisu onakvi kakvi bi mogli da budu – od tehničke postavke i optimizacije do načina na koji vrednuju i predstavljaju svoj inventar oglašivačima. Uloga WMG Product & Services je da premosti jaz između tehnologije i biznisa, pomogne publisherima da razumeju kako AdTech ekosistem zaista funkcioniše i da kroz pravu infrastrukturu i partnerstva ostvare puni potencijal svoje digitalne monetizacije“, istakao je Đuričić.

Foto: Petar Aleksić

Govoreći o budućnosti komunikacijske industrije na panelu „Highway to Hell? Kraj agencijskog modela kakav poznajemo“, Predrag Vojinović, Creative Director u Method agenciji, naglasio je da promene nisu novost za agencije, već sastavni deo njihovog poslovanja. „„Digital se menja već više od dve decenije i to nije ništa novo. Ono što agencije moraju da sačuvaju kao svoju najvredniju valutu jesu ideje, kreativnost i odnos prema poslu. Svaki kraj jednog modela zapravo je početak novog, a upravo su agencije te koje su se oduvek najbolje prilagođavale promenama“, rekao je Vojinović.

Foto: Petar Aleksić

Poverenje publike u digitalnom okruženju bilo je u fokusu panela „Who Do We Trust?“, na kojem je učestvovao Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u Method agenciji. „Poverenje potrošača ka brendovima i dalje postoji, ali nije bezuslovno. Ono se ne dobija samo lepom kampanjom ili dobrim tonom komunikacije, već se gradi kroz doslednost, ponašanje i vreme. Publika prati da li brend isporučuje ono što obećava, kako se ponaša kada nije u prodajnom modu, kako reaguje kada pogreši i da li zaista stoji iza vrednosti koje komunicira“, poručio je Pejčinović. Učešćem svojih eksperata u programu Digital Day 2026, WMG je još jednom potvrdio svoju posvećenost razvoju digitalne industrije i aktivnom učešću u razgovorima o temama koje oblikuju budućnost poslovanja, tehnologije i komunikacija.