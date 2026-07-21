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Domaćice ističu da se nakon generalke spremno dočekuje jesen, a sa njom i priprema zimnice.

- Neki red mora da postoji. Svake godine deo godišnjeg odmora koristimo za letovanje, a deo za sređivanje kuće. Kod nas je to već tradicija - kaže Ljubinka (64) iz Vranja.

Ona objašnjava da je ranijih godina kada je bila mlađa poslove čišćenja u kući završavala sama, pa čak i pranje tepiha.

- Pomagali su mi ukućani muž, sin, ćerka. Najpre sin i muž istresu u dvorištu tepihe, a onda ih vodom i sredstvima za pranje operemo i osušimo napolju. Ako procenim da tepisi nisu mnogo prljavi nakon što ih istresemo samo sunđerom i penom osvežim njihovu površinu. Kada sve odradimo i vratimo na mesto, cela kuća miriše na čisto - objašnjava slikovito sagovornica Kurira.

Međutim, kako godine čine svoje za posao u kući treba pomoć.

- Posle krečenja angažujem za čišćenje ženu preko agencije. Tepihe nosimo u servis na pranje. Verujte velika odmena i po meni nije ni skupo - objašnjava Vranjanka.

Cena pranja zavisi od kvaliteta tepiha

Ona kaže da se cena pranja tepiha po kvadratu u Vranju kreće od 250 do 350 dinara u zavisnosti da li je tepih od sintetike, ili vune. Pranje vunenih tepiha je skuplje.

- Potrebno je tri do četiri dana od odnošenja da tepih bude opran i osušen u servisu. Niste u obavezi da ga odnesete jel transport, a kasnije i dostavu organizuje i sam servis. Pa ko voli nek izvoli - zaključuje na kraju sa osmehom Ljubinka iz Vranja.

Servisi za pranje tepiha više nego simbolično u Vranju transport i dostavu naplaćuju 500 dinara.

Posle generalke u kući, septembra nove obaveze u domaćinstvu, priprema zimnice ozbiljan zadatak za domaćice posebno tamo gde je trpeza nezamisliva bez ajvara, kuvanog paradajza, a onda turšije i kiselog kupusa.