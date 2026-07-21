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Cene polovnih automobila u Srbiji beleže blag pad od početka 2026. godine, ali su i dalje u proseku oko pet odsto više nego u prvoj polovini 2025. godine.

Istovremeno, broj prodatih polovnih vozila iz uvoza u prvih šest meseci ove godine gotovo je isti kao u istom periodu prošle godine.

Da se stanje na domaćem tržištu polovnjaka ne menja značajno potvrđuje i podatak da su među najprodavanijim automobilima i dalje oni stariji od 15 godina. Takođe, gotovo 60 odsto prvi put registrovanih polovnih vozila pokreću dizel motori, dok interesovanje kupaca za putničke automobile sa alternativnim pogonom i dalje ostaje relativno skromno, pokazuje najnovija analiza sajta Polovni automobili.

Analiza je obuhvatila rezultate prodaje u prvih šest meseci 2026. godine, kretanje prosečnih cena putničkih automobila oglašenih na sajtu Polovni automobili, kao i navike kupaca kada su u pitanju najtraženiji brendovi, modeli, godišta i vrste pogonskog goriva.

Prodaja uvoznih polovnjaka gotovo nepromenjena

Podaci prikupljeni u saradnji sa "CUBE timom" pokazuju da je u prvih šest meseci ove godine prodato svega 286 polovnih automobila iz uvoza više nego u istom periodu 2025. godine, što predstavlja rast manji od jednog procenta.

Iako je međugodišnje povećanje minimalno, rezultati ukazuju na to da tržište polovnih automobila nije zabeležilo značajnije promene i da potražnja ostaje stabilna. Istovremeno, vidljivo je usporavanje rasta prodaje polovnih vozila iz uvoza u odnosu na prethodnu godinu. Naime, u prvih šest meseci 2025. godine prodaja je bila veća za 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Blagi pad prosečnih cena tokom 2026. godine

Iako tržište polovnih automobila u Srbiji karakterišu postepene promene i ustaljene kupovne navike, u prvoj polovini ove godine zabeležen je jedan važan tržišni trend.

Prosečna cena svih polovnih putničkih automobila do 20 godina starosti, koji su oglašeni na sajtu Polovni automobili i čine najveći deo ponude, smanjena je za oko dva odsto.

Tako je prosečna cena oglašenih polovnjaka u januaru iznosila 12.983 evra, dok je krajem juna pala na 12.558 evra.