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Pokušaj prevare velikih razmera preko društvenih mreža uznemirio je korisnike igara na sreću. Nakon što su građani prijavili da su prevareni, Državna lutrija Srbije izdala je hitno upozorenje i pozvala sve igrače na dodatni oprez. Lažne nagradne igre, poruke i pozivi postaju sve češći način na koji prevaranti pokušavaju da dođu do ličnih podataka i novca građana.

O kakvoj prevari je reč i kako da se zaštitimo, za emisiju "Redakcija", otkrila je Vanja Drobnjak - direktorka marketinga Državne lutrije Srbije.

- Reč je o lažnom profilu koji se u poslednje vreme pojavio na internetu i društvenim mrežama, a koji je zloupotrebio ime i vizuelni identitet "Državne lutrije Srbije". Na taj način dovedeni su u zabludu naši igrači, ali i šira javnost. Ovaj slučaj smo prijavili Javnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, koje će dalje postupati, a istovremeno smo obavestili građane kako bismo zaštitili naše igrače, jer je njihova sigurnost naš prioritet - rekla je Drobnjak.

Vanja Drobnjak - direktorka marketinga Državne lutrije Srbije Foto: Kurir Televizija

Građani najpre proveravaju informacije

Direktorka je istakla da se građani često prvo obraćaju njima kada primete sumnjive aktivnosti povezane sa njihovim imenom.

- Dešavalo da se igrači prvo obrate nama kada primete ovakve prevare, umesto policiji. "Državna lutrija Srbije" se bavi priređivanjem klasičnih igara na sreću i iza nas je gotovo dva veka tradicije lutrijskih igara u Srbiji. Građani nam veruju i zato ovakve slučajeve prvo prijavljuju putem naših zvaničnih profila - navela je.

Ukoliko neko želi bezbedno da učestvuje u igrama na sreću, na pitanje koji je najbolji način za to, odgovorila je:

- Najsigurniji način jeste korišćenje isključivo zvaničnih kanala "Državne lutrije Srbije". Za one koji igraju onlajn, to je zvanični sajt, dok svi koji vole da uplate uživo mogu to da učine na više od 2.000 ovlašćenih prodajnih mesta širom Srbije. To je jedini siguran put za učešće u igrama na sreću. Nije samo "Državna lutrija Srbije" meta ovakvih pokušaja. Krađa identiteta najčešće pogađa velike kompanije koje imaju izgrađen brend, dugu tradiciju i poverenje korisnika, a mi upravo to imamo. Zato je važno da građani budu informisani i oprezni, jer samoinformisanost može biti najbolja zaštita od različitih vrsta prevara - za emisiju "Redakcija", zaključila je Drobnjak.

02:09 "Zloupotrebili su naš identitet i doveli građane u zabludu": Oglasili se iz Lutrije za Kurir i otkrili kako da prepoznate lažne profile i zaštitite svoj novac Izvor: Kurir televizija

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