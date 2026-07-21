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D Express danas je saopštio da je postignut sporazum između United Grupe i Austrijske pošte (Austrian Post) o preuzimanju kompanije D Express.

D Express i City Express, kompanija u stopostotnom vlasništvu Austrijske pošte, biće spojeni u jedinstvenu kompaniju, čime će nastati jedan od vodećih operatera na tržištu poštanskih i paketnih usluga u Srbiji.

Austrijska pošta preuzima 100 odsto kompanije D Express. U okviru transakcije prenose se zaposleni, ugovori sa klijentima i infrastruktura, uključujući logistički centar u Beogradu, 27 distributivnih centara, 45 paket šopova i više od 300 paketomata za preuzimanje paketa.

D Express u ovu transakciju ulazi sa snažne tržišne pozicije. Investicije u mrežu paketomata, robotsku tehnologiju sortiranja, modernizaciju voznog parka i unapređenje kvaliteta usluge učinile su kompaniju jednim od tehnološki najnaprednijih operatera na srpskom tržištu.

Tokom 2025. godine kompanija je, uz sopstvene kurire i flotu od oko 800 vozila, isporučila oko 14 miliona paketa.

Realizacija transakcije zavisi od regulatornih odobrenja, a njeno zaključenje očekuje se krajem četvrtog kvartala 2026. godine. Do tada D Express nastavlja da posluje uobičajeno, pod postojećim menadžmentom, dok će klijenti i dalje koristiti usluge pod istim uslovima.

Vladimir Vidaković, izvršni direktor kompanije D Express, izjavio je:

- D Express je snažna kompanija, izgrađena na visokim standardima i znanju izuzetnog tima. Upravo taj tim i mreža koju je izgradio predstavljaju najveću vrednost koju Austrijska pošta preuzima.

Zajedno sa City Expressom imaćemo širu mrežu i veće kapacitete za naše korisnike, dok će naši zaposleni dobiti priliku za dalji profesionalni razvoj u još većoj organizaciji. Naši klijenti mogu da računaju na iste timove i isti nivo kvaliteta usluge.

Valter Oblin, izvršni direktor Austrijske pošte, istakao je:

- Austrijska pošta sprovodi jasnu strategiju međunarodnog širenja: cilj nam je da rastemo na tržištima na kojima možemo da stvorimo stvarnu dodatnu vrednost kroz sopstvenu ekspertizu i snažno lokalno prisustvo.

Akvizicija kompanije D Express predstavlja važan korak u daljem razvoju našeg međunarodnog poslovanja u oblasti dostave paketa i održivom jačanju naše pozicije u jugoistočnoj Evropi.

Peter Umundum, zamenik izvršnog direktora za pakete i logistiku (COO) Austrijske pošte, dodao je:

- D Express donosi snažnu operativnu osnovu, uključujući sopstveni logistički centar u Beogradu, nacionalnu mrežu koja obuhvata 27 distributivnih centara, više od 300 punktova za preuzimanje paketa, kao i bogato iskustvo u svakodnevnom poslovanju u oblasti logistike.

Zajedno sa kompanijom City Express možemo postepeno objediniti naše mreže i ostvariti sinergije, što će na kraju doneti koristi svim korisnicima.

O kompaniji D Express

D Express d.o.o. osnovan je 2008. godine i vrlo brzo se pozicionirao kao jedan od vodećih operatera na tržištu dostave paketa u Srbiji.

Kompaniju je 2021. godine preuzela United Grupa, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Tokom 2025. godine D Express je isporučio oko 14 miliona paketa. Kompanija zapošljava oko 1.300 ljudi i oslanja se na sopstvenu dostavnu mrežu.

Posluje na teritoriji cele Srbije sa oko 800 vozila i korisnicima pruža usluge kroz mrežu od 45 paket šopova i više od 300 paketomata.

O kompaniji Austrijska pošta

Austrijska pošta (Austrian Post) vodeći je pružalac logističkih usluga i, kao osnovni pružalac usluga od javnog značaja u Austriji, nudi poštanske, bankarske i telekomunikacione usluge.

Kompanija upravlja mrežom od oko 3.000 poštanskih lokacija u Austriji, a kao pružalac usluga za e-trgovinu opslužuje više od 150 miliona ljudi u 13 zemalja širom sveta.

Bank99 i YELLOW nude savremena rešenja u oblasti finansijskih i mobilnih komunikacionih usluga.

Kompanija koja se kotira na berzi zapošljava gotovo 30.000 ljudi i ostvaruje godišnji prihod veći od tri milijarde evra.

Austrian Post sve više ulaže u isporuku uz korišćenje električnih vozila i obnovljivih izvora energije, sa ciljem da do 2030. godine sve isporuke širom Austrije obavlja isključivo električnim vozilima, biciklima ili pešice.