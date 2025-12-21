Slušaj vest

Objavljujući tu odluku o prekidu isporuke pisama, PostNord (formirana 2009. godine spajanjem švedske i danske poštanske službe) saopštila je da će ukinuti 1.500 radnih mesta u Danskoj i ukloniti 1.500 poštanskih sandučića zbog povećane digitalizacije danskog društva.

Opisujući Dansku kao jednu od najdigitalizovanijih zemalja na svetu, kompanija je saopštila da je tražnja za pismima drastično opala, dok je onlajn kupovina nastavila da se povećava, što je podstaklo odluku da se umesto pisama usmere na pakete.

Za samo tri sata 1.000 uklonjenih poštanskih sandučića dobilo je nove vlasnike, čim su stavljena na prodaju ranije ovog meseca po ceni od 2.000 danskih kruna (268 evra) po sandučetu za one koji su bili u dobrom stanju i 1.500 kruna za one u malo lošijem stanju. Još 200 sandučića će biti prodato na aukciji u januaru.

Nadoknada za marke

PostNord, koji će nastaviti da isporučuje pisma u Švedskoj, saopštio je da će u dogledno vreme nadoknađivati trošak za neupotrebljene danske marke.

Danci će i dalje moći da šalju pisma preko komapnije Dao, koja će od 1. januara proširiti usluge sa oko 30 miliona pisama 2025. na 80 miliona sledeće godine. Korisnici će morati da idu u Dao radnju da pošalju pisma ili da plate dodatno da pošalju pismo od kuće, kao i da plate poštarinu ili onlajn ili preko aplikacije.

Danska poštanska služba je isporučivala pisma u zemlji od 1624.godine. Poslednjih 25 godina slanje pisama je značajno smenjeno u Danskoj, beležeći pad od više od 90 odsto.

Međutim, kako piše Gardijan, postoje indicije da se među mladim ljudima obnavlja interesovanje za pisanje pisama.

Prema danskom zakonu opcija slanja pisama mora da postoji, te ako bi kompanija Dao prestala sa tim poslom vlada bi bila obavezna da imenuje nekog drugog da to radi.

Izvor u ministarstvu saobraćaja rekao je da neće biti nikakve praktične razlike u novoj godini jer će ljudi i dalje moći da šalju i dobijaju pisma, samo će to raditi preko neke druge kompanije, te da promena može biti značajna samo iz sentimentalnih razloga.