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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će penzije u Srbiji u narednom periodu biti povećane na nivo koji će, kako je naveo, biti "značajno preko 500 evra". Istakao je da su penzionerska primanja danas višestruko veća u odnosu na period od pre više od deset godina.

Govoreći o ekonomskim pokazateljima Srbije, Vučić je napravio poređenje između stanja u trenutku kada je, kako je rekao, preuzeo vlast i današnjih rezultata.

BDP je gotovo utrostručen, plate prešle 1.000 evra

Predsednik Srbije naveo je da je BDP zemlje povećan sa 32 milijarde evra na gotovo 100 milijardi evra.

- Kada sam ušao u vlast, bruto domaći proizvod bio je 32 milijarde evra. Ovu godinu završićemo sa skoro 100 milijardi evra. To je tri puta veći bruto domaći proizvod - rekao je Vučić.

On je dodao da je prosečna plata u Srbiji sa nekadašnjih 330 evra porasla na 1.050 evra.

- Plata je bila 330 evra, a danas je 1.050 evra. Može da vam se sviđa ili ne sviđa, ali činjenice uvek govore bolje od simpatija ili antipatija - rekao je predsednik.

Najavljeno dodatno povećanje penzija

Vučić je istakao da će penzije biti dodatno uvećane, navodeći da će njihova vrednost uskoro preći 500 evra.

- Penzije su bile 204 evra, a sada ćemo ih podići na značajno, značajno preko 500 evra, uz različita druga davanja - rekao je predsednik Srbije.

Ipak, dodao je da, uprkos ostvarenim ekonomskim rezultatima, nije u potpunosti zadovoljan postignutim.

- Da li sam svim zadovoljan? Nisam - poručio je Vučić.